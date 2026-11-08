AZ menuntaskan kebangkitan luar biasa saat menghadapi FC Groningen pada Minggu. Tim dari wilayah utara Belanda itu sempat unggul 1-3 di Alkmaar, tetapi akhirnya kehilangan keunggulan mereka: 4-3. Saat skor 3-3, kiper Etienne Vaessen menyebabkan penalti. Ia terus memprotes keputusan wasit dan menerima dua kartu kuning dalam hitungan menit. Setelah itu, Mexx Meerdink, yang gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, mencetak gol dari titik putih untuk memastikan tiga poin bagi AZ.

Groningen nyaris tak mungkin mengawali pertandingan dengan lebih baik. Tembakan berbahaya pertama dalam laga itu, yang dilepaskan Thom van Bergen, membentur mistar. Jacob Ondrejka menyambar bola pantul dan memanfaatkannya dengan sempurna: 0-1.

AZ dengan cepat membalas. Umpan terobosan apik Peer Koopmeiners mencapai Ro-Zangelo Daal di dekat garis akhir. Daal berhasil menjaga bola tetap berada di lapangan sebelum mengirimkannya kepada Meerdink. Pemain timnas Belanda itu menuntaskan serangan indah tersebut.

AZ lebih menguasai permainan dan beberapa kali nyaris unggul. Tembakan Oufkir melesat tipis di samping gawang Groningen, sementara Vaessen bisa bernapas lega ketika Daal gagal memanfaatkan bola yang lepas dari penguasaannya.

Tidak ada gol tambahan sebelum jeda. Seusai turun minum, Groningen kembali mencetak gol lewat Brynjólfur Willumsson. Pemain asal Islandia itu melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang setelah menerima umpan Ondrejka.

Groningen belum berhenti. Pada menit ke-54, skor menjadi 1-3, membuat publik Alkmaar tak percaya. Bola berada di antara kiper De Busser dan kapten Koopmeiners, tetapi keduanya tidak bereaksi tepat waktu. Van Bergen justru berhasil melakukannya.

AZ segera mendapat peluang terbaik untuk memperkecil ketertinggalan. Marco Rente menarik Elijah Dijkstra terlalu kuat, tetapi ia bisa bernapas lega ketika penalti Meerdink melambung ke arah tribune.

Kelegaan tim tamu hanya bertahan sebentar. Tak lama setelah gagal mengeksekusi penalti, Meerdink menebus kesalahannya dengan memberi umpan tumit kepada Oufkir. Penyerang sayap kiri tim asal Holland Utara itu mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-3. AZ terus menekan dan menyamakan kedudukan lewat Mateo Chávez pada seperempat jam terakhir. Chávez menuntaskan kerja sama tim yang indah.

Menjelang akhir laga, AZ juga mendapat penalti setelah Vaessen melanggar Oufkir yang tengah meluncur merebut bola. Vaessen menerima kartu kuning, tetapi terus memprotes wasit Jannick van der Laan. Beberapa menit setelah kartu kuning pertamanya, sang kiper mendapat kartu kuning kedua. Vaessen murka dan hendak menyerahkan sarung tangannya kepada wasit, tetapi ia ditahan.

Kiper Lovro Stubljar, yang menjalani debutnya, kemudian tak mampu menghentikan tendangan Meerdink: 4-3. Groningen bahkan mengakhiri pertandingan dengan sembilan pemain. Pada menit ke-100, Hans Hateboer melakukan handball yang sangat ceroboh setelah melakukan kesalahan kecil. Oufkir pun tidak mencetak gol, tetapi bek berpengalaman itu, seperti Vaessen, terancam skorsing.