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Mexx MeerdinkImago
Jonathan van Haaster
Diterjemahkan oleh

AZ menundukkan Telstar dalam duel emosional dan memasuki jeda internasional sebagai pemuncak Eredivisie

AZ Alkmaar vs Telstar
AZ Alkmaar
Telstar
Eredivisie

AZ pada Minggu meraih kemenangan keenamnya di Eredivisie musim ini. Dalam laga emosional melawan Telstar, gol Mexx Meerdink memastikan kemenangan 1-0 bagi klub Alkmaar itu, yang memanfaatkan hilangnya poin PSV saat menghadapi FC Twente dan kini memasuki jeda internasional sebagai pemuncak klasemen. Laga ini terutama diwarnai oleh Ronald Koeman junior, yang memutuskan tetap bermain meski ibunya, Bartina, meninggal dunia.

Di kubu AZ, pelatih Leeroy Echteld melakukan dua perubahan dibandingkan laga Liga Europa melawan Sunderland. Kees Smit dan Jordy Clasie digantikan oleh Calvin Stengs dan debutan starter Valdemar Byskov.

Di pihak Telstar, tempat Jelani Seedorf dipilih di atas Nökkvi Thórisson, Koeman Jr. tetap berdiri di bawah mistar. Momen paling menyentuh dalam pertandingan terjadi pada menit ke-13, ketika ia mendapat dukungan luar biasa dari semua yang hadir.

Setelah hampir 20 menit, serangan pertama yang benar-benar mengalir langsung menghasilkan gol. Byskov menerima bola di tepi kotak penalti dan mengirim umpan terobosan kepada Meerdink. Sang penyerang, meski ditahan Abdelnour Soualhia, tetap menemukan ruang untuk melepaskan tembakan: 1-0.

Telstar sangat tumpul dalam menyerang pada babak pertama dan nyaris tidak menciptakan apa pun selain tembakan jarak jauh Rui Mendes, yang bisa diantisipasi dengan sigap oleh kiper Jari De Busser. AZ merespons melalui Byskov, yang mendapati Koeman Jr. sudah keluar dari sarangnya.

Sepuluh menit babak kedua berjalan, AZ sempat terlihat menggandakan keunggulan ketika pemain pengganti Smit mencetak gol setelah penyelamatan awal Koeman Jr. atas sepakan jarak dekat Meerdink. Namun, Meerdink terbukti melakukan handball: gol dianulir.

Momen itu juga menjadi salah satu dari sedikit sorotan di babak kedua, saat AZ gagal mengubah dominasi dan peluang-peluang yang didapat menjadi gol kedua. Telstar juga sangat minim daya gedor setelah jeda, sehingga skor tetap 1-0 di AFAS Stadion.

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