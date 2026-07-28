AZ mentransfer jutaan euro ke Bayer Leverkusen dan juga mengikat talenta besar dengan kontrak lebih panjang

AZ mengikat Andrea Natali (18) dan Bendegúz Kovács (19) lebih lama, demikian disampaikan klub melalui saluran resminya. Kedua pemain tampil untuk tim cadangan klub Alkmaar itu pada musim lalu, tetapi akan bergabung dengan skuad utama pada musim depan.

Pemain muda internasional Italia itu sudah dipinjam dari Bayer 04 Leverkusen pada musim lalu. Bek berusia delapan belas tahun tersebut mencatatkan menit bermain untuk AZ di Divisi Dua Belanda.

Selama masa peminjamannya, ia berkembang sedemikian pesat sehingga AZ merekrutnya secara permanen dari Leverkusen. Klub Alkmaar itu membayar dua juta euro untuk bek tengah tersebut, yang menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031.

Natali gembira bisa kembali ke AZ. "Saya pikir AZ adalah tempat terbaik bagi saya untuk melanjutkan karier, terus berkembang sebagai pemain, dan mencapai level tertinggi. Hari demi hari saya ingin menjadi lebih baik dan itu bisa saya lakukan di sini, dengan banyak orang di sekitar tim yang bisa membantu saya."

Perpanjangan kontrak Kovács

Kovács juga akan bertahan lebih lama di AZ. Kontraknya diperpanjang hingga pertengahan 2029. Pada musim panas 2025, ia datang dari Ajax U-19. Bersama rekan-rekan sebayanya di AZ, ia menjalani periode yang produktif dalam mencetak gol, sebelum kemudian mendapat kesempatan menunjukkan diri di Jong AZ. Di sana, ia mencetak delapan gol dalam empat belas pertandingan.

Dalam pertandingan UEFA Conference League melawan Shakhtar Donetsk (2-2), penyerang berusia sembilan belas tahun itu menjalani debutnya untuk AZ 1. Di Eredivisie, ia memainkan tiga pertandingan untuk klub Alkmaar itu.

Direktur teknik Niels van Duinen positif dengan perkembangan talenta Hungaria itu. "Saya pikir Bendegúz adalah salah satu talenta terbesar di kategori usianya dan di posisinya. Bahwa kami bisa mengikatnya lebih lama dengan AZ sejalan dengan visi kami dan kami pun bangga akan hal itu."