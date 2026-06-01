'AZ mengajukan tawaran fantastis: ini diprediksi akan menjadi pembelian termahal sepanjang masa'

AZ telah mengambil langkah serius dalam upaya merekrut Petar Stanic. Menurut media Bulgaria Tema Sport, yang mengutip sumber-sumber dari Serbia, klub asal Alkmaar tersebut telah mengajukan tawaran sebesar tujuh juta euro ditambah bonus untuk gelandang Ludogorets tersebut.

Total biaya transfer tersebut dapat mencapai sepuluh juta euro jika bonus-bonus tersebut dimasukkan. Dengan demikian, AZ mendekati harga yang diminta Ludogorets, yang kabarnya menginginkan setidaknya sepuluh juta euro untuk pemain Serbia berusia 24 tahun tersebut.

Stanic baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama klub papan atas Bulgaria tersebut. Di liga domestik, gelandang serang ini mencetak 9 gol dan 10 assist dalam 33 pertandingan. Dengan demikian, ia memberikan kontribusi penting bagi musim Ludogorets.

Di level Eropa pun, pemain asal Serbia ini tampil mengesankan. Di Liga Europa, ia berhasil mencetak tujuh gol, sehingga ia bersama Igor Jesus dari Nottingham Forest dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut.

Penampilan gemilang Stanic juga tidak luput dari perhatian di luar Belanda. Dari Spanyol, dilaporkan adanya minat terhadap gelandang serang ini.

Baik Real Betis maupun Sevilla dilaporkan mengikuti perkembangan seputar Stanic dengan cermat.

Jika AZ berhasil menyelesaikan kesepakatan ini, hal itu kemungkinan besar akan menjadi rekor transfer baru bagi klub. Rekor tersebut saat ini dipegang oleh Wesley Patati, yang dibeli dari Maccabi Tel Aviv seharga 7,3 juta euro tahun lalu.