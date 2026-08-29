AZ mendekati rekor transfer klub sendiri dan tiba-tiba mendapatkan pemain tambahan yang diinginkan

AZ telah merekrut gelandang baru. Klub asal Alkmaar itu akan membayar tujuh juta euro kepada FC Midtjylland untuk mendapatkan jasa Valdemar Byskov, demikian dilaporkan media Denmark, Bold.

Byskov adalah gelandang tengah berusia 21 tahun. Ia merupakan produk akademi Midtjylland dan pernah membela tim muda Denmark U-21.

Meski masih muda, Byskov sudah memainkan lebih dari seratus pertandingan untuk tim utama klub Denmark tersebut. Dalam periode itu, ia mencetak 15 gol dan 11 assist.

Byskov akan terbang ke Belanda setelah akhir pekan untuk menjalani tes medis, sebelum kemudian menandatangani kontrak jangka panjang di AFAS Stadion.

Menurut Bold, AZ membayar ‘sekitar tujuh juta euro’ untuk playmaker berbakat tersebut. Dengan demikian, Byskov nyaris menjadi pembelian termahal AZ sepanjang masa.

Rekrutan termahal saat ini masih dipegang Weslley Patati. Ia didatangkan musim panas lalu dari Maccabi Tel Aviv dengan nilai 7,3 juta euro.