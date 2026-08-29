Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FBL-C3-QUALIFICATION-MIDTJYLLAND-BESIKTASAFP
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

AZ mendekati rekor transfer klub sendiri dan tiba-tiba mendapatkan pemain tambahan yang diinginkan

Transfers
AZ Alkmaar

AZ telah merekrut gelandang baru. Klub asal Alkmaar itu akan membayar tujuh juta euro kepada FC Midtjylland untuk mendapatkan jasa Valdemar Byskov, demikian dilaporkan media Denmark, Bold.

Byskov adalah gelandang tengah berusia 21 tahun. Ia merupakan produk akademi Midtjylland dan pernah membela tim muda Denmark U-21.

Meski masih muda, Byskov sudah memainkan lebih dari seratus pertandingan untuk tim utama klub Denmark tersebut. Dalam periode itu, ia mencetak 15 gol dan 11 assist.

Byskov akan terbang ke Belanda setelah akhir pekan untuk menjalani tes medis, sebelum kemudian menandatangani kontrak jangka panjang di AFAS Stadion.

Menurut Bold, AZ membayar ‘sekitar tujuh juta euro’ untuk playmaker berbakat tersebut. Dengan demikian, Byskov nyaris menjadi pembelian termahal AZ sepanjang masa.

Rekrutan termahal saat ini masih dipegang Weslley Patati. Ia didatangkan musim panas lalu dari Maccabi Tel Aviv dengan nilai 7,3 juta euro.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google