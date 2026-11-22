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AZ mengalahkan Sparta Rotterdam dengan relatif mudah pada Minggu. Tim asuhan Leeroy Echteld sempat tertinggal lewat gol Isaac Babadi, tetapi menyamakan skor hanya dalam dua menit dan menjauh setelah jeda: 1-5. AZ menyalip Feyenoord dan kini berada di posisi keempat, sedangkan Sparta menempati posisi ke-14.

Padahal, sore itu awalnya berjalan baik bagi Sparta. Babadi, yang mendapat banyak kritik saat jeda , mencetak gol pembuka di Het Kasteel setelah seperempat jam. Pemain pinjaman dari PSV itu menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan yang seharusnya bisa ditepis, tetapi bola justru masuk melewati bagian bawah tubuh Jari De Busser: 1-0.

Skor yang mengejutkan itu tak bertahan lama. Setelah aksi Ro-Zangelo Daal di sisi kiri, Matéo Chávez melepaskan tembakan ke pojok jauh gawang.

Selebihnya, babak pertama berlangsung kurang menarik, dengan sedikit peluang bagi kedua tim. Selepas jeda, AZ meningkatkan tempo dan segera berbalik unggul 1-2. Stengs menerima bola di jalur larinya dari mantan pemain Sparta, Ayoub Oufkir, lalu mencetak gol dengan kaki kanan yang bukan kaki dominannya: 1-2.

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Gol itu menjadi pelepas tekanan bagi AZ, yang tak lama kemudian kembali mencetak gol. Chávez menemukan Dave Kwakman yang bebas di tengah lapangan, dan Kwakman menjebol gawang lewat tendangan keras dari jarak jauh.

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Sparta sempat memberikan perlawanan lewat Andrej Kostic. Tembakan pemain pengganti itu mengenai De Busser sebelum membentur bagian atas mistar. Di sisi lain lapangan, gol Daal dianulir karena pelanggaran Mexx Meerdink.

Sedikit lebih dari sepuluh menit setelah golnya dianulir, Daal akhirnya bisa merayakan gol. Pemain sayap itu mencetak gol dari umpan Chávez, yang dengan demikian mencatatkan dua assist selain satu golnya.

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Kurang dari seperempat jam sebelum laga berakhir, penderitaan Sparta bertambah ketika kapten Bruno Martins Indi menerima kartu kuning kedua, disusul kartu merah, akibat pelanggaran yang terbilang ceroboh.

Bermain dengan sepuluh pemain, Sparta masih harus kebobolan sekali lagi pada menit-menit akhir. Wassim Bouziane mengirim umpan silang, lalu Seiya Maikuma menyelesaikannya dengan baik di tiang jauh: 1-5.