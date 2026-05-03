AZ memberikan pukulan telak kepada FC Twente di masa injury time: NEC dan Ajax bersorak

FC Twente kehilangan kemenangan di kandang AZ pada hari Minggu di masa tambahan waktu. The Tukkers sempat memimpin 1-2 dan tampaknya akan meraih kemenangan besar di klasemen, tetapi pada menit ke-95, Peer Koopmeiners, berkat umpan dari kiper Rome-Jayden Owusu-Oduro, memberikan pukulan telak bagi tim tamu: 2-2. Dengan demikian, Twente tetap berada di posisi kelima dengan poin yang sama dengan Ajax (55). NEC tetap di posisi ketiga dengan 56 poin.

Sementara AZ sudah memastikan lolos ke fase grup Liga Europa berkat kemenangan di Piala, setiap poin bagi Twente sangat berharga dalam perebutan posisi ketiga atau keempat. Tim asuhan pelatih John van den Brom mendapat dorongan besar jauh sebelum kick-off, mengingat pesaing mereka NEC (1-1 melawan Telstar) dan Ajax (2-2 melawan PSV) sudah kehilangan poin berharga pada Sabtu.

AZ tampil lebih dominan pada 15 menit awal dan berhasil mencetak gol dari salah satu serangannya setelah 15 menit berlalu. Ro-Zangelo Daal mengoper bola kepada Mees de Wit yang ikut naik, dan umpan silangnya dihalau dengan kurang baik oleh Stav Lemkin. Bola mendarat tepat di depan kaki Clasie, yang dengan tendangan voli indah menyelesaikannya melalui tiang dalam: 1-0.

Gol tersebut tentu saja membangkitkan semangat AZ dan tim asal Alkmaar itu langsung berusaha menambah keunggulan. Setelah kerja sama apik antara Daal dan De Wit, Troy Parrott tampak akan mencetak gol kedua, namun Mats Rots yang berada di garis gawang dengan sigap menghalau upaya tersebut.

Twente tetap menguasai bola setelah penyelamatan Rots dan mencetak gol kurang dari satu menit kemudian. Twente menembus poros pertahanan Alkmaar dan Sam Lammers memberikan umpan silang dalam upaya mencapai rekan setimnya. Namun, umpan silangnya secara tidak sengaja menyentuh kaki Owusu-Oduro, yang mencetak gol bunuh diri: 1-1.

Twente memulai babak kedua dengan sangat baik dan setelah peluang pertama tim tamu berhasil digagalkan dengan gemilang oleh Owusu-Oduro, gol pun tercipta tak lama kemudian. Umpan panjang dari pemain berbakat Ruud Nijstad mendarat di belakang barisan pertahanan AZ dan diterima oleh Kristian Hlynsson, yang kemudian mengoper ke samping dan diselesaikan oleh Lammers: 1-2.

Twente mengalami fase yang kurang baik setelah gol tersebut, tetapi berhasil melewatinya tanpa kerugian dan bangkit kembali di dua menit terakhir. Hal itu memberi Twente peluang bagus bagi Lammers, yang tidak mengontrol bola dengan baik dan membuat pertandingan tetap terbuka. AZ terus menekan, dan pada menit ke-95, mereka memberikan pukulan telak kepada Twente. Koopmeiners mencetak gol dengan sempurna setelah menerima umpan dari Owusu-Oduro yang ikut naik: 2-2.