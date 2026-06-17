AZ membayar jutaan dan berhasil mendatangkan pesaing untuk posisi Jayden Owusu-Oduro di Roma

AZ dan Go Ahead Eagles telah mencapai kesepakatan lisan terkait transfer Jari De Busser, demikian dilaporkan oleh jurnalis yang memiliki sumber terpercaya, Mounir Boualin, pada hari Rabu.

Pemain berusia 26 tahun yang menjadi pahlawan di ajang piala ini akan pindah ke Alkmaar dengan nilai transfer “beberapa juta”. Selama dua tahun terakhir, De Busser telah tampil sebanyak 65 kali sebagai penjaga gawang di Go Ahead.

Menurut Boualin, transfer ini akan segera diselesaikan. Hanya pemeriksaan medis dan beberapa detail kecil yang masih berpotensi menimbulkan masalah.

Di dalam klub Alkmaar, ada keyakinan yang besar terhadap kualitas De Busser. Ia dipandang sebagai kiper berpengalaman dan stabil yang mampu bersaing dengan Rome-Jayden Owusu-Oduro. AZ ingin semakin meningkatkan persaingan di posisi tersebut.

De Busser menandatangani kontrak berjangka panjang dengan AZ. Di Deventer, kiper asal Belgia ini seharusnya memasuki tahun terakhir kontraknya.

Go Ahead mendatangkan kiper tersebut dari Lommel SK pada tahun 2024 tanpa biaya transfer. Langkah tersebut terbukti sangat tepat, karena De Busser dengan cepat berkembang menjadi pemain kunci sekaligus favorit penonton di De Adelaarshorst.

Dengan penampilannya, De Busser juga memberikan kontribusi penting bagi kemenangan klub di ajang piala. Musim lalu pun, ia hampir selalu menjadi pilihan utama dan tampil dalam 46 pertandingan resmi.