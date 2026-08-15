AZ melanjutkan start musimnya yang luar biasa dengan hasil yang pantas. Setelah kemenangan atas PSV di Johan Cruijff Schaal (0-4) dan atas ADO Den Haag di Eredivisie (2-0), tim itu juga melumat FC Utrecht yang masih nirpoin pada Sabtu (1-4). Peer Koopmeiners, Weslley Patati, Mexx Meerdink, dan Ayoub Oufkir mencetak gol untuk AZ, yang untuk sementara memuncaki Eredivisie dengan enam poin dari dua laga.

Setelah mengheningkan cipta selama satu menit untuk legenda Utrecht dan top skor klub Leo van Veen (80), yang meninggal dunia pada Juli, kedua tim memulai pertandingan di Stadion Galgenwaard. Para fan tuan rumah berharap melihat perbaikan setelah kekalahan 2-1 pada pekan pertama melawan FC Groningen, dan menyaksikan para pemain mereka langsung menekan tinggi lini pertahanan AZ.

Taktik agresif pelatih Anthony Correia dengan cepat menghasilkan peluang bagi Utrecht, meski Ángel Alarcón dan Yoann Cathline belum mampu melepaskan penyelesaian. Seiring babak pertama berjalan, AZ tampil lebih baik dalam pertandingan dan juga menunjukkan ancamannya melalui Weslley dan Koopmeiners. Keduanya juga belum berhasil membuka skor.

Fase akhir babak pertama jelas menjadi milik AZ, yang mengubah dominasinya menjadi keunggulan pada masa injury time babak pertama. Koopmeiners melengkungkan sepak pojok ke tiang dekat, saat Dani de Wit salah mengantisipasi dan kiper Vasilis Barkas benar-benar dibuat terkejut oleh upaya langsung pemain AZ itu, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya: 0-1.

Utrecht kembali ke lapangan dalam kondisi lengah untuk babak kedua, yang dimulai dengan kartu kuning untuk Ferdinand Pohl sekaligus gol 0-2. Dave Kwakman lebih dulu melepaskan tembakan keras yang membentur tiang, setelah itu serangan tetap hidup dan Kees Smit mengalirkan bola kepada Weslley. Pemain Brasil itu menusuk ke kotak penalti dari sisi kanan dan melengkungkan bola dengan indah ke sudut jauh: 0-2.

Utrecht terpukul, sementara AZ penuh kepercayaan diri dan langsung memburu gol berikutnya. Dan gol itu tercipta hanya dua menit setelah 0-2. Ro-Zangelo Daal mengalirkan bola di sisi kiri kepada Mateo Chávez yang maju membantu serangan, dan umpan silangnya yang rapi ke tiang jauh disambar masuk oleh Meerdink.

Setelah satu jam pertandingan, Utrecht tetap mampu memperkecil ketertinggalan dari situasi yang nyaris tanpa tanda. Artem Stepanov memenangi duel udara atas Elijah Dijkstra dengan sangat meyakinkan dan menanduk bola masuk melalui pantulan ke tanah: 1-3. Itu menjadi gol pertama yang bersarang ke gawang kiper Jari De Busser, yang datang dari Go Ahead Eagles, bersama AZ.

Meski mendapat kemunduran itu, laga tak pernah benar-benar kembali menegangkan di Utrecht. Lima menit sebelum waktu normal berakhir, skor bahkan menjadi 1-4. Chávez mengirim Oufkir lepas, yang dengan mudah melewati Neville Ogidi Nwankwo yang bertahan sangat buruk dan melihat tembakannya masuk ke sudut jauh. Momen indah bagi pemain asal Rotterdam itu, yang dengan gol tersebut mencetak gol pertamanya untuk AZ.