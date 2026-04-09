AZ kini menghadapi tugas yang nyaris mustahil setelah menelan kekalahan telak di kandang Shakhtar Donetsk

AZ kalah telak dalam leg pertama melawan Shakhtar Donetsk di perempat final Conference League pada Kamis malam. Di Krakow, Polandia, tempat pertandingan digelar karena perang di Ukraina, skor akhir menjadi 3-0 untuk tim Ukraina. Leg kedua akan digelar Kamis depan pukul 18.45 di Alkmaar.

Di kubu AZ, Mees de Wit dan Seiya Maikuma diturunkan sebagai bek sayap. Bagi pemain asal Jepang itu, ini adalah penampilan pertamanya sebagai starter sejak awal Februari. Selain itu, Ibrahim Sadiq lebih dipilih untuk posisi sayap kiri daripada Ro-Zangelo Daal: yang terakhir datang terlambat dan karenanya harus puas dengan peran cadangan.

Shakhtar, yang saat ini berbagi posisi puncak di liga Ukraina, finis di peringkat keenam pada fase grup Conference League. Dengan demikian, mereka terhindar dari babak play-off. Di babak 16 besar, Shakhtar kemudian berhasil mengalahkan Lech Poznan dengan skor 4-3 secara agregat.

Shakhtar mengambil inisiatif setelah kick-off, namun fase awal pertandingan lebih banyak diwarnai oleh insiden yang menimpa Isaque. Gelandang asal Brasil itu terjatuh dengan tidak beruntung dan sejenak tampak pingsan. Para pemain bahkan membentuk lingkaran di sekelilingnya, namun secara ajaib Isaque dapat melanjutkan pertandingan setelah mendapat perawatan selama beberapa menit. Pada menit ke-25, ia akhirnya diganti.

Selebihnya, babak pertama lebih mirip permainan catur, dengan ancaman sesekali, namun tanpa peluang besar yang nyata. Dari pihak AZ, Sadiq mengancam dengan beberapa tembakan jarak jauh, dan Weslley Patati melepaskan tembakan dari posisi yang menjanjikan setelah menerima umpan silang dari pemain sayap Ghana tersebut. Di sisi lain lapangan, Jeroen Zoet dengan susah payah menggagalkan tembakan Alisson Santana.

Babak kedua dimulai dengan penuh harapan. Tendangan bebas Pedrinho membentur mistar gawang, Patati yang berhasil menembus pertahanan melihat kiper Shakhtar, Dmytro Riznyk, melakukan penyelamatan gemilang, dan Zoet menepis tendangan jarak jauh dari Kauã Elias.

Shakhtar tampil lebih baik dan akhirnya unggul 1-0 dua puluh menit menjelang akhir pertandingan: Pedrinho melepaskan tendangan jarak jauh yang indah ke sudut atas gawang. AZ pun tersentak dan mulai memburu gol penyeimbang. Sven Mijnans dan Mexx Meerdink sempat mengancam, namun para pemain asal Alkmaar itu gagal mencetak gol.

Shakhtar justru berhasil. Bahkan dua kali lagi. Pertama, Alisson mencetak gol dari jarak dekat setelah tendangan sudut (2-0), dua menit kemudian pemain Brasil yang sama itu menyarangkan bola ke gawang setelah serangan yang indah: 3-0. Dengan demikian, AZ membutuhkan keajaiban pekan depan di Stadion AFAS.