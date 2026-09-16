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Sunderland AFC v AZ Alkmaar - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

AZ gagal membuat kejutan di markas Sunderland: penalti yang sial menjadi petaka bagi klub Alkmaar

Sunderland vs AZ Alkmaar
Sunderland
AZ Alkmaar
Europa League
R. Roefs
B. Brobbey
K. Smit
E. Le Fee
J. De Busser

AZ mengawali musim baru Liga Europa pada Rabu dengan kekalahan tipis dari Sunderland. Di Stadium of Light, klub Inggris itu menang 1-0 atas pemenang Piala Belanda tersebut, lewat penalti Enzo Le Fée yang sukses dikonversi menjadi gol.

Di kubu Sunderland, yang untuk pertama kalinya sejak 1973 kembali tampil di Eropa, Robin Roefs menjadi starter di bawah mistar. Brian Brobbey harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan. Sementara di pihak AZ, Ayoub Oufkir dan Kees Smit yang telah pulih dari cedera tampil di starting XI, yang membuat Calvin Stengs dan Dave Kwakman harus tersisih.

AZ memulai laga dengan cukup baik di Inggris. Bahkan, setelah Le Fée kehilangan bola, Ro-Zangelo Daal bisa melaju sendirian menuju Roefs. Namun, sang penyerang menyia-nyiakan peluang emas itu, karena Roefs mampu melakukan penyelamatan dengan kakinya.

Setelah Mexx Meerdink beberapa saat kemudian menanduk bola jauh melambung, Sunderland mengambil alih inisiatif. Jari De Busser dipaksa bekerja keras, tetapi mampu mengantisipasi upaya dari Le Fée, Nordi Mukiele, dan Kevin Danso.

Semakin mendekati turun minum, pertandingan kian berubah menjadi ajang tembak-menembak. Le Fée mengenai tiang dan jaring samping, tembakan Trai Hume melenceng tipis, dan Danso nyaris mengubah arah tembakan Granit Xhaka menjadi gol. Menjadi keajaiban kecil bahwa AZ bisa mencapai jeda tanpa kebobolan.

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AZ juga memulai babak kedua dengan baik. Setelah aksi yang bagus, tembakan Kees Smit hanya melenceng tipis. Namun, setelah itu inisiatif kembali bergeser ke Sunderland. Percobaan Wilson Isidor melenceng tipis dan De Busser mampu menggagalkan Hume mencetak gol.

Gol 1-0 memang sudah di udara, dan setelah lebih dari satu jam laga berjalan Sunderland mendapatkan peluang emas untuk mencetaknya. Bola menunjuk titik putih setelah Weslley Patati melanggar Le Fée, lalu pemain terakhir itu sendiri sukses mengeksekusi penaltinya.

AZ memburu gol penyeimbang dan juga sempat mendapatkan peluang lewat Daal, Valdemar Byskov, dan Meerdink. Di sisi lain, Brobbey dan Nilson Angulo yang masuk sebagai pemain pengganti gagal menggandakan keunggulan. Namun, tidak ada gol lagi yang tercipta.

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