AZ berhadapan dengan Brian Brobbey yang sangat populer, yang masih bisa meningkatkan diri dalam satu aspek

AZ memulai petualangannya di Liga Europa pada Rabu dengan bertandang ke markas Sunderland. Lawan asal Inggris itu sempat merosot jauh dan selama bertahun-tahun lebih dikenal karena serial Netflix Sunderland 'Til I Die. Namun, kini performa mereka yang lebih menonjol. Voetbalzone berbicara menjelang laga panas Eropa itu dengan pengamat klub Philip Smith dari Sunderland Echo mengenai klub rakyat dari timur laut Inggris tersebut.

Oleh Rian Rosendaal

Orang Belanda yang populer

Robin Roefs dan Brian Brobbey, dua pemain Belanda, sangat populer di kalangan suporter Sunderland, demikian ditekankan Smith dalam wawancara menjelang pertemuan Liga Europa di Stadium of Light. ''Roefs tampil luar biasa musim lalu dan para fan senang ketika ia baru-baru ini menandatangani kontrak baru. Ada kekhawatiran bahwa performa apiknya akan menarik perhatian klub-klub Liga Champions. Ia memancarkan ketenangan dan keandalan, tepat seperti yang diinginkan setiap suporter dari seorang penjaga gawang.''

Tentang Brobbey, yang pada 2025 direkrut dari Ajax dengan nilai 20 juta euro, juga hanya terdengar kata-kata positif dari pengamat Sunderland itu. ''Brobbey telah berkembang menjadi sosok cult hero sejati di kalangan fan, antara lain karena musim lalu ia mencetak gol kemenangan pada masa cedera dalam laga tandang melawan rival bebuyutan Newcastle United. Selain itu, para suporter sangat menghargai bahwa ia adalah penyerang klasik, tipe yang kini sudah sangat jarang terlihat dalam sepak bola modern.''

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Brobbey yang sangat dihargai itu terikat kontrak dengan Sunderland hingga 30 Juni 2029. Sunderland sendiri pada Sabtu lalu kalah 0-2 di kandang dari juara bertahan Arsenal dalam duel yang penuh gejolak. Namun, sangat mungkin penyerang bertubuh kekar itu sudah pergi sebelum tanggal tersebut. ''Itu mungkin saja, karena beberapa klub sangat besar memantau perkembangannya dengan saksama'', kata Smith. ''Bukan hanya di Premier League, tetapi juga saat Piala Dunia. Jika kita melihat langkah menuju status sebagai penyerang yang menjadi andalan tetap di Liga Champions, kemungkinan mencetak gol lebih sering adalah hal yang masih perlu ditambahkan Brobbey ke permainannya. Tentu saja Sunderland harus menciptakan lebih banyak peluang matang untuknya, tetapi ini tampaknya memang aspek di mana ia masih bisa melangkah lebih maju.''

Sunderland menutup musim lalu sebagai tim promosi dengan finis di posisi ketujuh Premier League, sebuah pencapaian yang mengesankan. Ganjarannya adalah tampil di fase liga Liga Europa. Sebuah prospek yang indah, tetapi jadwal ekstra padat juga bisa merugikan. ''Ada antusiasme sekaligus sedikit kekhawatiran. Prioritasnya jelas terletak pada menemukan stabilitas di Premier League dan sulit menaksir apa yang bisa kami harapkan di Eropa, meski klub-klub Inggris di kompetisi seperti ini memang punya rekam jejak sangat baik berkat keunggulan finansial mereka. Saya rasa sebagian besar suporter akan sangat puas dengan posisi papan tengah di liga dan petualangan yang sukses di Liga Europa'', prediksi pengamat klub dari surat kabar lokal itu.

Apakah AZ jadi perhatian di Sunderland?

Untuk sementara fokus tertuju pada lawatan AZ, salah satu pemuncak klasemen Vriendenloterij Eredivisie, ke Stadium of Light. Sebuah pertandingan yang jelas mendapat perhatian besar di kubu The Black Cats, meski yang datang ke Inggris bukan Ajax, PSV, atau Feyenoord. ''Tentu saja ini jadi perhatian'', ujar Smith sambil tertawa. ''Ini adalah pertandingan Eropa pertama Sunderland dalam 53 tahun. Jadi ini malam yang istimewa. Bukan hanya untuk klub, tetapi juga untuk kota ini. Akan ada atmosfer khusus dan semua orang sangat menantikan pertandingan ini. Soal AZ, benar bahwa kebanyakan dari kami tidak tahu terlalu banyak tentang klub itu, tetapi ada banyak rasa hormat terhadap awal musim mereka dan fakta bahwa mereka punya pengalaman Eropa jauh lebih banyak daripada Sunderland.''

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Régis Le Bris adalah manajer yang harus menghadirkan kesuksesan Eropa musim ini. Pelatih Prancis berusia 50 tahun itu bergabung dengan Sunderland pada 2024 dan setahun kemudian sudah membawa tim promosi ke Premier League. Tahun pertama kembali di level tertinggi menjadi sukses besar bagi klub. Sunderland mengumpulkan 54 poin, jumlah poin tertinggi di Premier League sejak 2001. Selain itu, Stadium of Light nyaris menjadi benteng yang tak tertembus dan tiket Eropa pun berhasil diamankan. Bagi para fan, puncak mutlaknya adalah dua kemenangan atas rival mereka, Newcastle United. Karena itu, Le Bris mendapat tempat yang sangat tinggi di mata para suporter tim yang kini menempati posisi keempat belas, demikian pula menurut Smith.

''Tanpa ragu, ia adalah salah satu manajer terbaik Sunderland di era modern. Seperempat abad lalu, Peter Reid finis di posisi ketujuh Premier League dua kali setelah promosi. Namun, jarak antara Championship dan Premier League kini jauh lebih besar. Karena itu, pencapaian Le Bris musim lalu sungguh luar biasa. Kebanyakan orang mungkin masih akan menempatkan Reid di urutan teratas daftar mereka, tetapi Le Bris layak berada dalam jajaran yang sama. Dan jika ia kembali menjalani musim yang bagus, mungkin ia bahkan akan dianggap sebagai manajer terbaik sepanjang masa'', Smith juga menaruh pelatih Prancis itu dalam penilaian yang sangat tinggi.

Rangkaian drama di Inggris

AZ, omong-omong, akan memburu kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di tanah Inggris pada Rabu. Di masa lalu, klub Alkmaar itu antara lain pernah kalah tanpa perlawanan berarti dari Arsenal dan Manchester United. Pada 2023, AZ tak mampu menandingi West Ham United di semifinal Conference League, dan klub itu pada akhirnya berhasil menjuarai turnamen Eropa tersebut. Pada tahun yang sama, Aston Villa juga terbukti terlalu kuat. Pada musim 2024/25, AZ dua kali kalah dari Tottenham Hotspur di Liga Europa. Musim lalu, tim asuhan Leeroy Echteld kalah 3-1 dari Crystal Palace, yang kemudian menjadi juara, di Conference League, meski sempat mencetak gol lewat Sven Mijnans yang kemudian pindah ke PSV.