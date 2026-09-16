AZ berhadapan dengan Brian Brobbey yang sangat populer, yang masih bisa berkembang dalam satu aspek

AZ memulai petualangannya di Liga Europa pada Rabu dengan bertandang ke markas Sunderland. Lawan asal Inggris itu sempat merosot jauh dan selama bertahun-tahun terutama dikenal berkat serial Netflix Sunderland 'Til I Die. Namun kini justru prestasi mereka yang paling menonjol. Voetbalzone berbicara menjelang duel besar di Eropa itu dengan pemantau klub Philip Smith dari Sunderland Echo mengenai klub rakyat dari timur laut Inggris tersebut.

Oleh Rian Rosendaal

Orang-orang Belanda yang populer

Dua pemain Belanda, Robin Roefs dan Brian Brobbey, sangat populer di kalangan suporter Sunderland, demikian ditekankan Smith dalam wawancara menjelang pertemuan Liga Europa di Stadium of Light. ''Roefs bermain sangat baik musim lalu dan para fans senang ketika ia baru-baru ini menandatangani kontrak baru. Sebab, ada kekhawatiran performa apiknya akan menarik perhatian klub-klub Liga Champions. Ia memancarkan ketenangan dan keandalan, persis seperti yang diinginkan setiap suporter dari seorang kiper.''

Tentang Brobbey, yang pada 2025 direkrut dari Ajax dengan nilai 20 juta euro, juga hanya terdengar kata-kata positif dari pemantau Sunderland tersebut. ''Brobbey telah berkembang menjadi sosok cult hero sejati di kalangan fans, antara lain karena musim lalu ia mencetak gol kemenangan pada masa cedera dalam laga tandang melawan rival bebuyutan Newcastle United. Selain itu, para suporter sangat menghargai bahwa ia adalah penyerang gaya lama, tipe yang kini sangat jarang terlihat dalam sepakbola modern.''

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Brobbey yang sangat dihargai itu terikat kontrak dengan Sunderland hingga 30 Juni 2029. Sunderland sendiri pada Sabtu lalu kalah 0-2 di kandang dari juara bertahan Arsenal dalam duel yang berlangsung penuh gejolak. Namun sangat mungkin penyerang bertubuh kekar itu sudah hengkang sebelum tanggal tersebut. ''Itu mungkin saja, karena beberapa klub sangat besar memantau perkembangannya dengan sangat saksama'', kata Smith. ''Bukan hanya di Premier League, tetapi juga saat Piala Dunia. Jika kita melihat langkah menuju status sebagai penyerang yang menjadi andalan tetap di Liga Champions, mencetak gol lebih sering mungkin adalah hal yang masih perlu ia tambahkan ke dalam permainannya. Tentu saja Sunderland harus lebih banyak menciptakan peluang matang untuknya, tetapi ini kemungkinan memang area di mana ia masih bisa melangkah maju.''

Sunderland menutup musim lalu sebagai tim promosi dengan finis di posisi ketujuh Premier League, sebuah pencapaian yang mengesankan. Hadiahnya adalah tampil di fase liga Liga Europa. Ini prospek yang indah, tetapi jadwal yang makin padat juga bisa merugikan. ''Ada antusiasme, tetapi juga sedikit kekhawatiran. Prioritasnya jelas adalah menemukan stabilitas di Premier League dan sulit memperkirakan apa yang bisa kami harapkan di Eropa, meski klub-klub Inggris punya rekam jejak yang sangat baik di kompetisi-kompetisi ini berkat keunggulan finansial mereka. Saya pikir sebagian besar suporter akan sangat puas dengan posisi papan tengah di liga dan petualangan yang sukses di Liga Europa'', prediksi pemantau klub dari surat kabar lokal itu.

Apakah AZ jadi perhatian Sunderland?

Untuk sementara, fokus tertuju pada kunjungan AZ, salah satu pemuncak klasemen Vriendenloterij Eredivisie, ke Stadium of Light. Sebuah pertandingan yang jelas hidup di kalangan The Black Cats, meski yang datang ke Inggris bukan Ajax, PSV, atau Feyenoord. ''Tentu saja ini jadi perhatian'', kata Smith sambil tertawa. ''Ini adalah pertandingan Eropa pertama Sunderland dalam 53 tahun. Jadi ini malam yang istimewa. Bukan hanya untuk klub, tetapi juga untuk kota ini. Akan ada atmosfer khusus dan semua orang sangat menantikan pertandingan ini. Soal AZ, memang benar kebanyakan dari kami tidak tahu terlalu banyak tentang klub itu, tetapi ada banyak respek terhadap awal musim mereka dan fakta bahwa mereka memiliki jauh lebih banyak pengalaman Eropa daripada Sunderland.''

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Régis Le Bris adalah manajer yang diharapkan membawa sukses Eropa musim ini. Pria Prancis berusia 50 tahun itu datang ke Sunderland pada 2024 dan setahun kemudian langsung membawa promosi ke Premier League. Tahun pertama kembali di level tertinggi menjadi sukses besar bagi klub. Sunderland mengumpulkan 54 poin, jumlah poin tertinggi mereka di Premier League sejak 2001. Selain itu, Stadium of Light nyaris tak tertembus dan tiket Eropa pun berhasil diamankan. Bagi para fans, puncak mutlaknya adalah dua kemenangan atas rival Newcastle United. Le Bris pun sangat dihormati para suporter tim yang saat ini menempati posisi keempat belas, demikian juga diketahui Smith.

''Tanpa ragu, ia adalah salah satu manajer terbaik Sunderland di era modern. Seperempat abad lalu, setelah promosi, Peter Reid dua kali finis di posisi ketujuh Premier League. Namun jarak antara Championship dan Premier League sekarang jauh lebih besar. Karena itu, prestasi Le Bris musim lalu benar-benar luar biasa. Kebanyakan orang mungkin masih akan menempatkan Reid di urutan teratas daftar mereka, tetapi Le Bris berada di jajaran yang sama. Dan jika ia kembali menjalani musim yang bagus, mungkin ia bahkan akan dianggap sebagai manajer terbaik sepanjang masa'', Smith juga menaruh pelatih Prancis itu dalam penilaian yang sangat tinggi.

Rangkaian drama di Inggris

AZ pada Rabu, omong-omong, memburu kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di tanah Inggris. Di masa lalu, klub Alkmaar itu antara lain kalah tanpa perlawanan berarti dari Arsenal dan Manchester United. Pada 2023, AZ tak mampu menandingi West Ham United di semifinal Conference League, tim yang pada akhirnya memenangi turnamen Eropa tersebut. Pada tahun yang sama, Aston Villa juga terbukti terlalu kuat. Pada musim 2024/25, AZ dua kali kalah dari Tottenham Hotspur di Liga Europa. Musim lalu, tim asuhan Leeroy Echteld kalah 3-1 dari Crystal Palace, yang kemudian menjadi juara, di Conference League, meski sempat mencetak gol lewat Sven Mijnans yang kini sudah pindah ke PSV.