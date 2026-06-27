AZ akan kembali meminjamkan Lequincio Zeefuik ke klub lain di Eredivisie

Lequincio Zeefuik akan bermain dengan status pinjaman di Fortuna Sittard pada musim depan, demikian dilaporkan Voetbal International pada Sabtu pagi. AZ akhirnya menyetujui peminjaman kembali striker berusia 21 tahun tersebut.

Fortuna telah kehilangan Kaj Sierhuis dan Paul Gladon yang hengkang secara gratis ke NEC Nijmegen dan NAC Breda, sehingga Danny Buijs ingin menambah seorang penyerang ke dalam skuadnya.

Zeefuik yang berbakat diharapkan dapat menggantikan peran Sierhuis yang produktif dalam mencetak gol. Pekan depan, ia akan bergabung dengan Fortuna.

Excelsior juga sangat ingin meminjam Zeefuik, namun klub asal Rotterdam itu gagal mendapatkannya. Buijs sebelumnya sudah bekerja sama dengan saudaranya, Deyovaisio, sehingga Fortuna memiliki keunggulan.

Zeefuik sudah pernah dipinjamkan oleh klub asal Alkmaar tersebut pada musim lalu. Pada bursa transfer musim dingin, ia sempat dipinjam oleh Heracles.

Zeefuik mencetak dua gol untuk tim asal Almelo tersebut, yang sayangnya tidak berhasil menghindari degradasi. Sebelumnya, AZ meminjamkan pemain asal Amsterdam ini ke OH Leuven di Belgia.

Di Alkmaar, Zeefuik masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029. Setelah tampil dalam 24 pertandingan resmi bersama AZ, ia telah mencetak satu gol dan satu assist.