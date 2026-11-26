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Ayoub Oufkir menjadi sosok penting bagi AZ pada Kamis. Masuk setelah jeda melawan Sparta Praha, pemain asal Maroko itu mencetak dua gol dan berperan besar dalam kemenangan 4-2 yang sangat mengesankan. Ziggo Sport melalui dua analisnya, Youri Mulder dan Khalid Boulahrouz, melontarkan pujian kepada sang pemain sayap.

Oufkir masuk pada menit ke-56. Setelah sesama penyerang sayap Ro-Zangelo Daal mencetak gol penyeimbang dengan cara yang indah, Oufkir melepaskan tembakan dari luar kotak penalti untuk membawa AZ unggul 3-2. Gol keempat AZ, yang lahir dari serangan balik, juga dicetak Oufkir.

"Dua gol luar biasa dari pemain luar biasa yang sayangnya... Ya, kita tahu itu," kata Mulder, merujuk pada keputusan Oufkir baru-baru ini untuk membela Maroko, bukan Belanda. "Gerakan singkat ke dalam itu, lalu satu langkah tambahan karena dia melihat seorang bek mendekat..." Sang analis menikmati tayangan ulang gol yang membawa AZ unggul 3-2.

Pada gol keempat AZ, Oufkir mengecoh bek terakhir yang tersisa sebelum melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan. "Bisa melewati lawan dari kedua sisi dan menembak dengan kaki kiri maupun kanan tentu sangat berharga. Gol yang satu ini juga dia cetak dengan luar biasa. Sangat bagus."

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Boulahrouz berharap pelatih Leeroy Echteld terus memainkan Oufkir. "Saya berharap dia merebut posisi sayap kanan. Patati sudah mendapat begitu banyak kesempatan... begitu juga Byskov. Anda harus terus melangkah dan tampil bagus sebagai tim. Penurunan performanya terlalu besar, dan dengan pemain ini Anda bisa melangkah maju. Dia terus berkembang dan mulai melengkapi penampilannya dengan gol serta assist."

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Oufkir tampil di depan kamera dengan senyum lebar. "Malam yang menyenangkan. Saya benar-benar menikmatinya. Rasanya sangat menyenangkan ketika Anda mencetak gol dan berperan penting bagi tim. Saya juga harus mengatakan bahwa kami menanganinya dengan baik pada babak kedua. Dan tentu saja setelah ceramah pelatih di ruang ganti... Luar biasa bagaimana belakangan ini kami membalikkan keadaan dalam pertandingan hingga meraih kemenangan."

"Pada babak pertama, kami tidak bermain dengan baik. Kami tetap berusaha sebaik mungkin. Saat jeda, tentu pelatih menyampaikan apa yang perlu kami dengar, karena kami ingin menang dan pertandingan seperti ini memang harus kami menangi. Setelah itu, semuanya berjalan sangat baik sebagai tim maupun secara individu. Saya benar-benar senang, luar biasa."

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"Bisa mencetak gol seperti itu di Liga Europa, dan juga gol Ro’tje, indah, bukan? Luar biasa. Beberapa pekan ini memang menyenangkan dan saya berharap semuanya akan semakin baik. Kami akan berusaha mendapatkan hasil maksimal dari setiap, setiap pertandingan."

Oufkir juga menyebut perayaan kemenangan bersama para penggemar sebagai sesuatu yang "luar biasa". "Semuanya hari ini sangat bagus. Saya bisa terus mengatakan 'luar biasa', tetapi semuanya memang sangat bagus," ujar Oufkir, yang kembali mendapat pujian dari orang-orang di studio seusai wawancaranya.

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"Anak ini menyenangkan sekali, luar biasa, bukan?" kata pembawa acara Wytse van der Goot. "Dia membuat kita ikut senang." Mulder menambahkan, "Matanya berbinar-binar, seolah berkata: 'Kami bermain di kompetisi antarklub Eropa!'" ujar direktur teknik Schalke 04 itu.