Ayoub Oufkir telah memutuskan untuk membela Maroko di level internasional. Ia juga sudah menyampaikan keputusannya kepada KNVB, yang mendapat pukulan telak akibat keputusan tersebut.

Oufkir masih menjadi starter timnas Belanda U-21 pada periode pertandingan internasional sebelumnya. Tim asuhan Michael Reiziger itu harus lolos ke Piala Eropa melalui babak play-off pada akhir bulan ini, tetapi kini tak bisa lagi mengandalkan Oufkir.

Penyerang AZ tersebut memberi tahu KNVB pada Rabu siang mengenai keputusan akhirnya untuk membela Maroko, menurut laporan Algemeen Dagblad.

Pelatih AZ, Leeroy Echteld, juga mengonfirmasi keputusan pemainnya dalam konferensi pers menjelang laga Liga Europa melawan Juventus. "Kami sudah membicarakannya. Awalnya, saya akan selalu mendorongnya ke timnas Belanda karena saya berasal dari sini, tetapi itu pilihannya. Ayoub akan membela Maroko."

Sebelumnya pada Rabu, diketahui bahwa Oufkir telah dipanggil ke timnas Maroko. Penyerang berusia 20 tahun itu masuk skuad pelatih timnas Mohamed Ouahbi untuk pertama kalinya.

Maroko akan menjamu Niger pada Jumat, 13 November, di Casablanca. Kedua negara kembali bertemu pada Selasa, 17 November, kali ini di Rabat. Kedua laga tersebut merupakan pertandingan ketiga dan keempat dalam kualifikasi Piala Afrika 2027.

Tim asuhan Ouahbi memasuki dua laga itu sebagai pemuncak Grup A dengan enam poin dari dua pertandingan. Bagi Oufkir, kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mencatatkan menit bermain pertamanya bersama timnas senior Maroko.