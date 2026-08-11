Ayoub Bouaddi penyebabnya? Manchester City tolak langkah kedua Barcelona menuju Rodri

Sebuah laporan media pada hari Selasa ini mengungkap perkembangan baru dalam upaya Barcelona untuk merekrut bintang Manchester City, Rodri, selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Sejumlah laporan media dalam beberapa jam terakhir menyebutkan bahwa Barcelona mengajukan tawaran senilai 50 juta euro, tetapi ditolak oleh klub Inggris tersebut.

Adapun surat kabar "Sport" menegaskan bahwa Barca siap mengeluarkan 60 juta euro untuk pemain terbaik Piala Dunia 2026 itu.

Jumlah tersebut masih belum cukup. Meski memiliki hubungan yang baik dengan Barcelona, Manchester City tidak bersedia melepas peraih Ballon d'Or 2024 itu, salah satu pemain andalannya, dengan nilai yang murah.

Kendati demikian, "Marca" pada hari Selasa ini menyebutkan bahwa kesepakatan antara kedua raksasa Eropa itu masih jauh dari kata terwujud. Faktanya, Manchester City telah menetapkan harga pemain berusia 30 tahun tersebut sebesar 70 juta euro, dan setidaknya jumlah inilah yang diperlukan untuk meyakinkan City melepasnya, terlebih karena mereka harus menginvestasikan dana yang sangat besar untuk mencari penggantinya.

Pemain Maroko, Ayoub Bouaddi (Lyon), yang nilai transfernya akan melebihi 100 juta euro (130 juta euro menurut surat kabar AS), dan Enzo Fernandez (Chelsea) termasuk di antara para pemain yang diincar City, dan karena itulah mereka bersikeras untuk mendapatkan jumlah yang besar dari penjualan Rodri, namun klub Catalan tersebut tidak berniat membayar jumlah yang diminta klub Inggris itu.

Namun, klub Catalan tersebut tidak berniat membayar jumlah yang diminta klub Inggris itu. Sebuah pertemuan dijadwalkan akan segera digelar antara Hugo Viana dan Deco, direktur olahraga Manchester City dan Barcelona.

Barcelona, yang berharap Rodri kembali pada hari Rabu untuk melanjutkan latihan, mungkin harus menunggu.

Gelandang tersebut diperkirakan akan tiba di Manchester untuk melanjutkan latihan, kecuali jika Barcelona mampu menurunkan harganya dan memenangkan transfer ini dalam beberapa jam mendatang.