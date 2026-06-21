Ayase Ueda menjadi bintang utama dalam kemenangan terbesar Jepang sepanjang sejarah di Piala Dunia

Jepang, sama seperti tim nasional Belanda, kini mengoleksi empat poin dari dua pertandingan grup di Piala Dunia. Berkat penampilan gemilang di babak pertama, mereka berhasil mengalahkan Tunisia yang tampil lemah dengan skor 0-4 di Guadalupe, Meksiko, yang sekaligus menjadi kemenangan terbesar sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia. Jepang, yang akan menutup pertandingan Grup F melawan Swedia pada Jumat nanti, kini sangat dekat dengan babak 16 besar Piala Dunia berkat tiga poin tersebut.

Tim Jepang, yang pekan lalu meraih satu poin saat melawan Oranje, memulai pertandingan dengan sangat gemilang. Setelah serangan dari sayap kiri, Daichi Kamada berhasil mencetak gol dari jarak dekat. Jepang semakin bersemangat dan menggandakan keunggulan setelah setengah jam pertandingan: penyerang Feyenoord, Ayase Ueda, melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang mendarat di sudut kiri bawah gawang.

Jepang jelas menguasai pertandingan dan tidak perlu khawatir dengan Tunisia yang tampil terseok-seok, di mana Hervé Renard untuk pertama kalinya duduk di bangku cadangan dan kiper Aymen Dahmen berhasil menghentikan bola tepat di depan garis gawang saat Jepang kembali melancarkan serangan.

Kekecewaan baru tampaknya akan terjadi, seminggu setelah kekalahan memalukan 1-5 dari Swedia, yang pada hari Sabtu juga dihancurkan dengan skor yang sama oleh timnas Belanda. Bagaimanapun, para pemain Jepang memasuki ruang ganti dengan sangat puas setelah peluit jeda berbunyi.

Pola permainan sebenarnya tidak berubah setelah jeda. Jepang menguasai permainan dan tidak membiarkan lawan kembali ke dalam pertandingan. Tim asuhan Hajime Moriyasu memastikan kemenangan 20 menit menjelang akhir pertandingan. Ueda mengoper bola kepada Junya Ito, dan pemain sayap kanan itu kemudian mencetak gol dengan tenang.

Semua ketegangan pun sirna di Guadalupe. Ueda menjadi penutup pertandingan dengan sundulan indah yang melengkung dan tepat sasaran. Berkat kemenangan telak ini, Jepang mengoleksi empat poin, sama seperti Belanda. Jumat nanti, mereka akan menghadapi Swedia, yang saat ini memiliki tiga poin dan bertekad membalas kekalahan memalukan dari Oranje.

Bagi Tunisia, Piala Dunia sudah berakhir setelah dua pertandingan. Kekalahan telak dari Swedia dan Jepang membuat tim asuhan Renard tidak mungkin lagi lolos ke babak gugur. Namun, mereka masih akan bertanding melawan Belanda pada Kamis malam hingga Jumat dini hari.