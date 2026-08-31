Ayase Ueda resmi meninggalkan Feyenoord untuk bergabung dengan Lille OSC. Hal itu diumumkan klub Rotterdam tersebut pada Senin malam melalui kanal resmi mereka. Di Prancis, pemain asal Jepang itu meneken kontrak hingga pertengahan 2030.

“Meninggalkan Feyenoord setelah semua momen indah yang saya jalani di sini bersama semua orang sangat berarti bagi saya,” ujar Ueda di situs resmi klub Rotterdam tersebut. “Saya hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya.”

“Atas keyakinan dan kepercayaan yang selalu diberikan para suporter dan orang-orang di klub kepada saya. Dan atas semua yang bisa saya tunjukkan pada musim lalu. Saya senang bisa mengakhirinya dengan gelar top skor di Feyenoord dan bahwa Minggu lalu saya masih bisa sekali lagi merasakan bagaimana rasanya mencetak gol di De Kuip.”

“Tak terlupakan apa yang diberikan tahun-tahun saya di klub ini. Saya berharap suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi dan saya boleh sekali lagi mendengar lagu yang selalu dinyanyikan para suporter untuk saya. Terima kasih untuk segalanya, itu sungguh indah.”

Feyenoord merekrut Ueda dari Cercle Brugge pada 2023. Sejak saat itu, sang striker mencatatkan 112 pertandingan resmi untuk klub tersebut, dengan torehan 43 gol dan 7 assist.

Musim lalu, ia finis sebagai top skor Eredivisie VriendenLoterij dengan 25 gol. Pada Minggu siang, ia masih tampil di De Kuip melawan ADO Den Haag. Ueda mencetak gol dan membantu Feyenoord meraih hasil imbang 2-2 lewat golnya.

Sementara De Telegraaf sebelumnya melaporkan nilai transfer minimal 20 juta euro, menurut antara lain Voetbal International, Fabrizio Romano, dan L’Équipe, angkanya jauh lebih rendah. Tiga sumber terakhir itu menyebut angka 15 juta euro.