Ayase Ueda kemungkinan sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Feyenoord

Peluang Ayase Ueda hengkang dari Feyenoord dalam beberapa hari ke depan sangat besar. Hal itu dilaporkan pengamat klub Martijn Krabbendam atas nama Voetbal International.

Striker asal Jepang itu disebut tengah menjadi incaran serius sebuah klub yang bermain di Liga Champions. Namun, klub tersebut tidak disebutkan.

Yang diketahui, Fenerbahçe sebelumnya menunjukkan minat kepada Ueda pada periode transfer ini. Mereka awal pekan ini lolos ke fase utama Liga Champions. Ueda juga sempat dikaitkan dengan Ipswich, tetapi tampaknya mereka tidak melanjutkan langkah tersebut.

Menurut Krabbendam, kemungkinan besar Ueda sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Feyenoord. Itu terjadi pada Minggu ini, melawan ADO Den Haag. Dalam laga itu, Ueda masih mencetak gol penipis ketertinggalan dalam hasil imbang 2-2.

Feyenoord memang sudah mendatangkan striker baru, Nacho Ferri, tetapi setelah penampilan-penampilan awalnya, masih menjadi tanda tanya apakah dia sosok ideal untuk menggantikan Ueda. Selain itu, Shaqueel van Persie menjadi satu-satunya penyerang tengah lain, karena Casper Tengstedt akan hengkang ke Toulouse.

Dengan demikian, Dévy Rigaux kemungkinan besar masih akan bergerak di bursa transfer. “Kita harus menunggu beberapa hari ke depan,” kata pelatih Giovanni van Bronckhorst pada Minggu di depan kamera ESPN.

“Sudah jelas bahwa Dévy sedang mengusahakan itu dan saya berharap masih akan ada sesuatu yang terjadi. Klub yang harus melihat apakah secara finansial semuanya memungkinkan untuk mendatangkan pemain, itu bukan urusan saya,” ujar Van Bronckhorst.