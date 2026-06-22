Ayase Ueda kemungkinan akan meninggalkan Feyenoord musim panas ini untuk bergabung dengan dua liga papan atas

Ayase Ueda kemungkinan akan meninggalkan Feyenoord pada musim panas ini, demikian dilaporkan pakar transfer Fabrizio Romano pada hari Senin. Penyerang asal Jepang tersebut dikabarkan diminati oleh sejumlah klub dari Bundesliga dan Liga Premier.

Penyerang asal Jepang ini menjalani musim yang gemilang di Belanda. Dalam 40 pertandingan yang ia mainkan untuk Feyenoord, ia berhasil mencetak 26 gol. Dengan 25 gol di VriendenLoterij Eredivisie, ia menjadi pencetak gol terbanyak.

Dengan demikian, ia mencatatkan musim yang lebih baik dibandingkan dua musim pertamanya saat membela Feyenoord. Pada musim 2023/24, ia hanya mencetak lima gol, dan pada musim berikutnya pun ia ‘hanya’ mencetak sembilan gol.

Di Piala Dunia bersama Jepang, Ueda juga tampil mengesankan. Misalnya, dalam pertandingan melawan Tunisia (0-4), ia mencetak dua gol dan memberikan satu assist.

Prestasi-prestasi ini tentu saja tidak luput dari perhatian di luar negeri. Menurut Romano, klub-klub dari Liga Premier dan Bundesliga telah menghubungi Feyenoord. Belum diketahui klub mana saja yang dimaksud.

Ueda didatangkan dari Cercle Brugge pada musim panas 2023 dengan biaya delapan juta euro. Sejak saat itu, nilai pasar sang pencetak gol ini telah meningkat pesat.

Menurut Transfermarkt, Ueda kini bernilai sekitar tujuh belas juta euro. Kontraknya bersama Feyenoord masih berlaku hingga pertengahan 2028.