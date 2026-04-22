Ayahnya mengungkapkan: pemain berbakat Feyenoord telah menerima 'tawaran menarik'

Leo Sauer tidak kekurangan minat. Hal itu diungkapkan oleh ayah penyerang Feyenoord berusia 20 tahun tersebut dalam wawancara dengan media Slovakia, Aktuality.

Július Sauer adalah ayah sekaligus agen Leo. Sayangnya, talenta muda berbakat ini tidak akan lagi bermain untuk Feyenoord musim ini.

“Mulai Senin, dia akan kembali ke Feyenoord, di mana program khusus telah disiapkan untuknya. Rencananya, pada musim panas, saat persiapan dimulai, dia sudah sepenuhnya siap untuk berlatih dan bermain lagi,” kata Sauer senior.

Kondisi fisik Sauer saat ini adalah yang terpenting. Transfer tampaknya tidak menjadi prioritas. “Kami tidak terburu-buru. Leo berharap Feyenoord lolos ke Liga Champions, karena itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dibandingkan Liga Europa atau Liga Konferensi. Dia mengikuti semua pertandingan dan mendukung rekan-rekannya.”

“Di saat yang sama, kami juga mempertimbangkan opsi lain. Opsi-opsi itu ada dan dibahas secara serius, tetapi yang terpenting adalah dia pulih. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Hal positifnya adalah semua pihak ingin melanjutkan kerja sama dengan Leo, yang menunjukkan bahwa ada banyak kepercayaan padanya.”

Sauer terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2028. Meskipun musim ini mengecewakan, ia tetap diminati di pasar transfer. “Situasinya tentu tidak sepi, tetapi saya tidak ingin terlihat seolah-olah kami sudah mengincar klub lain, meskipun ada tawaran menarik. Untuk saat ini, kami belum membicarakannya secara konkret, karena Feyenoord masih memiliki akhir musim yang penting.”

“Saya memperkirakan akan ada kejelasan lebih lanjut setelah pertandingan terakhir, tergantung pada kualifikasi ke Liga Champions. Saat itu, klub juga akan ingin mengambil sikap. Tentu saja ada peluang-peluang menarik,” tutup ayahnya.