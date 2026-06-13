Ayahnya mengungkap kejutan: Al-Hamdan menolak tawaran "Eropa" demi Al-Nasr!

Abdulrahman Al-Hamad, ayah dari penyerang Al-Nassr asal Saudi Arabia Abdullah Al-Hamad, mengungkapkan bahwa putranya menerima beberapa tawaran profesional dari klub-klub Eropa sebelum bergabung dengan "Al-Alamy", sambil menegaskan bahwa sang pemain lebih memilih untuk memulai petualangan barunya di Liga Saudi meskipun mendapat minat dari luar negeri.

Al-Nassr berhasil merekrut Al-Hamdan pada jam-jam terakhir bursa transfer musim dingin lalu melalui transfer bebas, untuk memperkuat barisan mereka dengan salah satu penyerang Saudi terkemuka.

Ayah sang pemain menjelaskan dalam wawancara dengan surat kabar "Al-Riyadhiah" bahwa Al-Hamdan memiliki lebih dari satu pilihan sebelum menentukan masa depannya, sambil menyebutkan bahwa beberapa tawaran datang dari klub-klub Eropa ternama.

Ia berkata: "Abdullah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Al-Nassr, namun sebelumnya ia menerima tawaran dari klub-klub Eropa ternama, termasuk sebuah klub Spanyol dan klub lain yang pernah berpartisipasi di Liga Champions Eropa, namun saya lebih memilih untuk tidak mengungkapkan identitas mereka saat ini."

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Dia menambahkan bahwa putranya telah membuktikan kemampuannya di berbagai tahap yang dilaluinya selama kariernya, baik bersama Al-Shabab maupun Al-Hilal, sambil mencatat bahwa pemain tersebut selalu mampu meninggalkan jejaknya ketika mendapat kesempatan yang tepat.

Dia menegaskan bahwa masa Al-Hamdan bersama Al-Hilal diwarnai kontribusinya dalam meraih sejumlah gelar, meski persaingan di dalam tim sangat ketat, sambil menjelaskan bahwa sang pemain tetap tampil konsisten dan berhasil memberikan kontribusi setiap kali diturunkan.

Ia juga memuji awal kariernya bersama Al-Nassr, dengan menyoroti bahwa keberhasilannya meraih gelar liga pada musim pertamanya bersama "Al-Alamy" mencerminkan nilai sang pemain serta kemampuannya beradaptasi dan sukses dalam berbagai situasi.

Al-Hamad telah tampil dalam 20 pertandingan bersama Al-Nassr di berbagai kompetisi, mencetak 5 gol dan memberikan 3 assist.