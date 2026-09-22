Seperti dikonfirmasi ayah Alaba, George, yang sekaligus bertindak sebagai agen mantan bintang Real dan Bayern itu, kepada Kronen Zeitung, putranya tidak kekurangan calon klub baru.

"Ada banyak pertanyaan. Di AS, di Eropa, di mana-mana," jelas Alaba Senior, yang menepis kekhawatiran sejumlah fans soal akhir karier lebih cepat: "Ini akan terus berlanjut, saya tahu itu. Dia akan melanjutkan semuanya."

Terakhir, Alaba terikat kontrak dengan Real Madrid. Namun, karena banyaknya cedera, raksasa Spanyol itu memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan sang bek setelah musim panas ini.

Sejak saat itu, pemain berusia 34 tahun itu berstatus tanpa klub, sehingga bisa didapatkan secara gratis oleh klub yang berminat. Belakangan disebutkan bahwa klub Bundesliga Union Berlin menunjukkan minat yang longgar, selain itu pemain Austria tersebut juga dikaitkan dengan klub Meksiko Club America serta kemungkinan kembali ke klub masa mudanya, Austria Wien.

Keputusan akan segera diambil, seperti diungkapkan George Alaba: "Bagaimana kelanjutannya akan segera dia umumkan. Kondisinya sangat baik." Mengenai minat dari Austria, ia berkata: "David menerima telepon. Mereka menginginkannya, dia juga mau, tetapi saat ini itu masih sedikit terlalu dini baginya. Dia masih punya banyak hal yang ingin dilakukan dalam sepakbola."

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Untuk klub mana saja David Alaba bermain dalam kariernya?

Antara 2008 dan 2021, Alaba, selain sempat menjalani masa peminjaman selama satu tahun di TSG Hoffenheim, terikat kontrak dengan Bayern Munich, klub yang ia bela dalam 431 laga kompetitif di semua ajang (33 gol, 55 assist) dan di antaranya memenangi Liga Champions dua kali.

Setelah itu ia pindah ke Los Blancos di Madrid, di mana pada penghujungnya ia semakin jarang mendapat kesempatan bermain karena masalah cedera berkepanjangan. Meski demikian, ia juga memenangi trofi Liga Champions dua kali bersama Los Blancos.

Laga kompetitif terakhirnya di level klub dijalani Alaba pada Mei lalu dalam kemenangan 4-2 Real atas Atletic Club. Selain itu, ia juga tampil untuk Austria di Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko.