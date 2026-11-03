Munir Nasraoui, ayah dari bintang muda Barcelona Lamine Yamal, tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya hanya meraih peringkat ketiga dalam ajang Ballon d'Or yang dimenangkan Harry Kane, mengungguli bintang Real Madrid Kylian Mbappe.

Dalam pernyataan yang sangat pedas dan terang-terangan, ayah dari talenta Barcelona itu melancarkan serangan terhadap sistem pemungutan suara di Spanyol, menuduhnya memberikan keistimewaan kepada penyerang Real Madrid hanya karena ia mengenakan kostum putih.

Dalam perbincangan menarik dengan jurnalis terkenal Jota Jordi, Munir Nasraoui mengungkapkan keterkejutan dan keheranannya yang mendalam atas suara-suara yang diberikan kepada Mbappe hingga membuatnya menduduki peringkat kedua, seraya mempertanyakan kriteria yang digunakan oleh delegasi Spanyol untuk majalah "France Football", yang juga direktur surat kabar "AS" Jose Felix Diaz.

Munir tidak ragu melontarkan kritik langsung dan tajam, dengan berkata: "Saya berharap suatu hari bisa melihat di layar salah satu dari mereka yang memilih Mbappe, dan saya ingin berbicara dengannya, begitu juga denganmu, kawan, pendukung Mbappe."

Ayah Lamine bahkan melangkah lebih jauh, dengan secara terang-terangan mengaitkan hal ini dengan pengaruh kostum Real Madrid terhadap sebagian suara, sebuah isyarat yang oleh banyak orang dianggap sebagai tuduhan jelas adanya keberpihakan.

Ia menambahkan dengan nada marah: "Hal ini hanya terjadi di sini, di Spanyol. Jika pemain terbaik di dunia bermain untuk Real Madrid, maka pilihlah tim nasional! Saya tidak mengatakan demikian, ini adalah penghargaan untuk pemain, bukan untuk sebuah klub. Kita berada di abad kedua puluh satu, kawan!".

Pernyataan keras Munir memicu perdebatan luas di kalangan sepak bola seputar sejauh mana keterikatan seorang pemain dengan klub tertentu memengaruhi penilaiannya dalam ajang Ballon d'Or, dan membuka kembali diskusi lama yang terus relevan tentang objektivitas dalam pemungutan suara.

Tampaknya fenomena pemungutan suara dengan dorongan nasionalisme tidak hanya terbatas di Spanyol, karena fakta menunjukkan bahwa Argentina memilih Lionel Messi, Prancis memilih Mbappe, dan Inggris memilih Harry Kane, sementara Georgia memilih bintangnya Khvicha Kvaratskhelia, hal yang semakin memperkuat keraguan seputar kriteria pemilihan yang sebenarnya.