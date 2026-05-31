Ayah Noa Lang berbagi kisah menarik tentang rasa gugup yang dialami sang penyerang

Noa Lang tampak cukup gugup pekan lalu menjelang pengumuman skuad final Tim Nasional Belanda untuk Piala Dunia. Hal ini diungkapkan ayahnya, Jeffrey, pada hari Minggu saat dimulainya kampanye Piala Dunia dalam wawancara dengan De Telegraaf.

''Noa tidak gugup. Dia justru merasa sangat bersemangat. Semakin besar tekanannya, semakin baik performanya. Saya tahu bagaimana dia. Dia justru menyukainya,'' jelas Lang senior dalam sebuah segmen video surat kabar pagi dari Zeist.

Jeffrey Lang tidak mengharapkan putranya mendapat tempat di starting line-up pada Piala Dunia. ''Dia harus menunjukkan bahwa dia menikmati permainan dan dalam kondisi prima. Nanti semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Itulah sepak bola. Cody Gakpo sudah bertahun-tahun tampil sangat baik di tim nasional Belanda. Selama Cody tampil bagus, Noa hanya perlu menunggu kesempatan dan memanfaatkannya saat datang.''

Ayah dari penyerang sayap itu mengungkapkan awal pekan ini bahwa Lang junior 'basah kuyup karena gugup'. ''Noa menelepon saya via FaceTime setelah pengumuman skuad Piala Dunia dan saat itu saya berkata: 'Noa, serius deh, kamu gugup, kan?' Dia menjawab: ‘Ayah, kamu tidak pernah tahu dengan Koeman.' Lalu aku berkata: 'Bro, kamu benar-benar basah kuyup. Celanamu basah oleh keringat.' Kami tertawa bersama karena hal itu."

Jeffrey Lang kemudian menanggapi pertanyaan apakah Noa Lang bisa menjadi 'pemain utama di Piala Dunia'. ''Saya pikir ada beberapa pemain yang bisa menonjol. Semuanya dimulai dari latihan. Di situlah kamu harus membuktikannya. Dan jika kamu mendapat kesempatan, kamu harus memanfaatkannya. Begitulah pandanganku.''

Terakhir, dibahas periode setelah Piala Dunia. Noa Lang kembali ke Napoli setelah setahun dipinjamkan ke Galatasaray. Ini terasa seperti kesempatan baru, karena Antonio Conte, yang memiliki hubungan kerja yang kurang harmonis dengan pemain sayap tersebut, telah hengkang sebagai pelatih.

''Dia setidaknya sangat bersemangat. Dia ingin sukses di sana. Itu sebenarnya yang paling penting,'' jelas Jeffrey Lang, yang tertawa terbahak-bahak mendengar komentar bahwa Conte 'akhirnya pergi'. ''Pada akhirnya, kamu harus membuktikannya sendiri dan membiarkan kaki-kakimu yang berbicara. Noa harus melakukannya sendiri. Kita lihat saja nanti.''