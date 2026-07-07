Ayah Neymar memohon agar putranya tidak pensiun: Tersenyumlah lagi di lapangan

Ayah dari bintang Brasil Neymar meminta putranya untuk melanjutkan kariernya di lapangan sepak bola dan tidak memutuskan untuk pensiun, seraya mendesaknya untuk menemukan kembali gairahnya dan tersenyum lagi di lapangan hijau. Ia memohon kepadanya dengan berkata, “Kembalilah tersenyum di lapangan.”

Neymar sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional setelah Brasil tersingkir oleh Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, ayah Neymar memposting pesan panjang melalui akun Instagram resminya untuk mendorong putranya melanjutkan karier sepak bolanya, sambil memintanya agar tidak meninggalkan sepak bola. Berikut adalah teks lengkap pesan dari ayah Neymar kepada putranya: "Anakku... Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa! Dan sungguh sebuah perjalanan yang sangat indah! Ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, dan seringkali menyakitkan, namun diberkati tanpa batas."

Ayah Neymar menegaskan dalam pesannya bahwa ia mengingat kembali masa-masa awal putranya, dengan berkata: "Rasanya seperti baru kemarin ketika aku melihat anak kecil itu dengan bola di antara kakinya, sedang bermimpi... tanpa pernah membayangkan sejauh mana Tuhan akan membawanya. Sejak kamu masih sangat kecil, aku menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Itu bukan sekadar bakat, melainkan sebuah tujuan dan cita-cita."

Ayah Neymar menambahkan: “Dan kami memilih sebuah jalan. Kami mengikuti keyakinan dan prinsip kami di atas segalanya… Ada banyak momen di mana kami harus mengatakan ‘tidak’ ketika semua orang mengharapkan ‘ya’. Kami melepaskan banyak hal karena kami percaya bahwa Tuhan akan menghargai kesetiaan, dan Dia benar-benar melakukannya.”

Ayah Neymar kemudian menelusuri perjalanan karier profesional putranya dengan mengatakan: “Kami telah menjalani setiap tahap perjalanan ini bersama-sama. Aku merayakan gol-gol pertamamu, prestasi-prestasi pertamamu, dan saat kamu memasuki dunia sepak bola profesional; kemudian, aku bergetar penuh antusiasme saat stadion-stadion besar bergemuruh, gelar-gelar diraih, kamu berkeliling dunia, bermain bersama tim nasional Brasil, dan mencapai kancah internasional. Aku telah menyaksikan bagaimana anak kecil itu berubah menjadi salah satu pemain terbaik di generasinya.”

Ayah sang bintang Brasil itu menyoroti perannya sebagai ayah dengan berkomentar: “Namun bagi saya, tidak ada yang melebihi kebahagiaan mengikuti setiap langkahmu sebagai seorang ayah.”

Ayah sang pemain itu juga mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam kepada putranya, sambil berkata: “Terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Terima kasih telah mengizinkanku berada di sisimu pada saat-saat paling membahagiakan maupun yang paling sulit. Kita menangis bersama, berdoa bersama, merayakan bersama, dan belajar bersama.”

Ayah Neymar melanjutkan: “Jika ada satu hal yang diajarkan kisah hidup kita kepadaku, itu adalah bahwa Tuhan selalu memegang kendali. Ini sama sekali bukan hanya soal keputusan kita, dan bukan sekadar soal bakat atau kerja keras; melainkan tangan Tuhanlah yang mengarahkan segalanya, bahkan ketika kita tidak mampu memahaminya.”

Ia menambahkan: “Dan karena aku sepenuhnya percaya akan hal ini, aku ingin menyampaikan permintaan ini kepadamu sebagai seorang ayah… Nak, teruslah bermain sepak bola… Temukan kembali kegembiraan saat bola berada di antara kakimu. Kembalilah tersenyum di lapangan. Hari ini kamu dalam keadaan sehat, dan Tuhan sekali lagi memberimu kesempatan untuk melakukan apa yang selalu kamu sukai.”

Dia melanjutkan: “Nikmati permainannya. Jangan bebankan pundakmu dengan beban keputusan, kritik, ekspektasi, atau rintangan yang ditimpakan hidup. Ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab manusia, tetapi ada keputusan yang hanya milik Allah semata… Masa depan ada di tangan Allah. Keputusan apa pun yang diambil hari ini tidak menentukan seluruh sejarah hidupmu, dan kenyataan bahwa sebuah mimpi belum terwujud tidak berarti mimpi itu telah mati. Akhir dari sebuah kisah tidak pernah ditentukan oleh masa-masa sulit, melainkan Allah-lah yang menulis bab terakhir dalam hidup kita.”

Dia melanjutkan: “Dialah yang membuka pintu-pintu yang tidak dapat dibuka oleh siapa pun, Dialah yang mengangkatmu ketika banyak orang menganggap hal itu mustahil, dan Dialah yang menopang keluarga kita di hari-hari kebahagiaan maupun kesedihan.”

Dia melanjutkan: “Karena itu, jangan takut pada hari esok, dan jalani harimu. Berlatihlah, tersenyumlah, mainkan sepak bola, peluklah anak-anakmu, cintai keluargamu, dan teruslah menjadi pria yang Allah panggil untuk menjadi dirimu. Adapun sisanya... serahkanlah kepada Allah... Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada piala, gol, kontrak, atau gelar kehormatan. Aku melihat mukjizat, aku melihat keselamatan, aku melihat janji-janji yang terpenuhi, dan aku melihat Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita.”

Dia melanjutkan: “Dan ketika aku menatap ke depan, aku berpegang pada keyakinan yang sama; yang terbaik tidak ditentukan oleh usia maupun keadaan... Yang terbaik bergantung pada Allah. Mungkin ada bab-bab kehidupan yang akan datang yang belum pernah kamu bayangkan akan kamu jalani; mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa pun yang pernah kamu impikan. Sebagai seorang ayah, aku tetap percaya, dan aku tetap berdoa.”

Dia menyimpulkan: “Sampai saat itu tiba, jadilah bahagia, mainkan sepak bola dengan hati yang ringan, dan kembalilah untuk membuat orang-orang bahagia lagi, serta lakukan hal yang telah Allah letakkan di tanganmu sejak kamu masih kecil, dan jangan pernah lupa bahwa sebelum kamu menjadi idola dunia, kamu selalu dicintai oleh Allah. Anakku, aku siap untuk mengulangi semuanya lagi: setiap perjalanan, setiap pengorbanan, setiap malam yang kuhabiskan terjaga, setiap kekhawatiran, dan setiap doa.”