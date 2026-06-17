Ayah Memphis Depay tiba-tiba memecah keheningan mengenai topik sensitif selama Piala Dunia

Influencer asal Brasil, Lary Simões, tidak pernah hamil dari pemain timnas Belanda, Memphis Depay. Hal itu diungkapkan oleh ayahnya, Dennis Depay, dalam sebuah wawancara dengan majalah Story.

Reporter Story, Nick Dijkman, tiba-tiba menyelidiki kehidupan pribadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda selama Piala Dunia. Hal itu dilakukan sang jurnalis dengan mewawancarai ayahnya, Dennis.

Ayah Memphis antara lain berbicara mengenai ‘drama bayi’ tahun lalu. Influencer asal Brasil, Simões, mengklaim sedang mengandung anaknya dan menuduh penyerang Corinthians itu menghindari segala kontak dengannya sejak saat itu.

Sayangnya, putri kecil Simões meninggal dunia bahkan sebelum lahir. Memphis tidak pernah secara terbuka berkomentar mengenai situasi ini, namun ayahnya tiba-tiba melakukannya selama Piala Dunia.

“Saat itu, saya langsung bertanya kepada Memphis apakah dia akan menjadi ayah. Namun, dia memberi tahu saya: itu tidak benar, dia tidak hamil dariku. Wanita itu hanya mengincar uang Memphis,” kata Depay.

Saat ini, Memphis tidak sedang mencari pasangan baru. “Dia sedang sibuk dengan karier sepak bolanya. Saya memang pernah bertanya kepadanya kapan dia akan menikah. Dia menjawab: ‘Jika saya bertemu wanita yang baik, saya akan menikah. Itu akan menyenangkan.’”

Beberapa tahun lalu, Memphis memilih untuk bermain dengan nama depannya tertera di punggung jersey karena hubungannya yang tegang dengan ayahnya. Depay meninggalkan keluarga saat sang ‘Moordrechter’ berusia empat tahun. Kini, hubungan mereka sudah membaik selama bertahun-tahun.