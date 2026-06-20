Ayah Mbappé: Kami harus membayar harga yang sangat mahal demi ketenaran Kylian... dan menggantikan Deschamps bukanlah hal yang mudah bagi Zidane

Wilfried Mbappé, ayah dari bintang Prancis Kylian Mbappé, berbicara tentang pengorbanan kemanusiaan yang besar di balik kesuksesan putranya, sambil menegaskan bahwa penyerang Real Madrid itu meninggalkan rumah keluarga pada usia yang sangat muda dan tidak pernah kembali sejak saat itu, yang merupakan sisi gelap dari perjalanan menuju ketenaran.

Wilfried Mbappé mengatakan tentang masa kecil putranya dalam wawancara dengan stasiun televisi Prancis: “Saya ingin menekankan soal pengorbanan. Anda berbicara tentang pengorbanan yang, secara manusiawi, diwakili oleh gagasan memiliki seorang putra yang bermain sepak bola. Saya melihat Kylian meninggalkan rumah saat berusia 12 atau 13 tahun.”

Wilfried berpendapat bahwa meskipun kesuksesan putranya telah mengubah jalannya hidupnya, ada sesuatu yang sangat berharga yang telah hilang dan tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali, yaitu waktu yang seharusnya ia habiskan bersama Kylian.

Ia menambahkan: “Orang-orang tidak menyadari hal ini, tetapi ada banyak hal yang tidak kami miliki, banyak hal yang tidak akan pernah bisa kami ganti, dan banyak hal yang tidak kami lakukan bersama.”

Dia melanjutkan: “Di zaman sekarang ini, siapa yang memiliki anak hanya untuk kehilangannya pada usia 13 atau 14 tahun? Tidak ada... Tidak ada ayah atau ibu yang bisa berkata: ‘Anakku pergi dari rumah pada usia 13 tahun dan tidak pernah kembali!’. Inilah persis yang terjadi pada kami. Ini adalah proyeknya sendiri, dan memang kisah yang indah, tapi kenyataannya, ketika saya menjelaskan hal ini kepada beberapa orang tua... mereka tidak mengerti. Orang-orang tidak bisa memahaminya, karena dia memang sudah bermain di Monaco bersama para juara...".

Dalam pembicaraannya, Wilfried Mbappé juga menyampaikan pandangannya mengenai Zinedine Zidane, di tengah laporan yang menyebutnya sebagai kandidat untuk memimpin tim nasional Prancis. Ia berkata: “Saya tidak tahu apakah dia kandidat yang ideal, tapi itu akan menjadi hal yang sangat bagus.”

Dia menyimpulkan: “Kita akan mengetahuinya nanti, tapi akan sangat sulit untuk mengikuti jejak Deschamps. Hari ini kita mungkin melihat banyak kekurangannya, tapi begitu dia pergi, kita akan menemukan banyak kelebihannya. Kita tidak boleh melupakan apa yang telah dia capai maupun catatan gemilang yang akan dia tinggalkan, dan jika penggantinya adalah Zidane, kita semua akan senang.”