"Kepindahan ke Paris terjadi secara kebetulan lewat ayah Ellyes Skhiri," ungkap Trapp dalam podcast Copa TS. Sebelumnya, ia bermain bersama gelandang asal Tunisia itu di Eintracht Frankfurt. Pada 2023, Skhiri pindah dari 1. FC Köln ke SGE. Kini, ia telah kembali ke Köln.

Ayah Skhiri "mengenal pelatih FC Paris saat itu. Dari situlah kontak pertama terjalin," lanjut Trapp. Stephane Gilli, yang kala itu melatih klub divisi teratas Prancis tersebut, "menelepon saya dan bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain di sana. Percakapan telepon pertama kami berlangsung lebih dari satu jam, tetapi hanya sepuluh menit yang membahas sepakbola. Setelah itu, saya berbicara dengan penasihat saya, Volker Struth, dan dia mulai mengurus transfer tersebut," tutur Trapp.

Kiper yang sembilan kali membela timnas Jerman itu akhirnya meninggalkan Frankfurt pada musim panas 2025, setelah total sepuluh tahun bersama klub, untuk bergabung dengan Paris FC dengan biaya transfer satu juta euro. Bagi Trapp, kepindahan itu merupakan kembalinya ia ke kota yang pernah menjadi rumahnya. Seperti diketahui, ia pernah bermain untuk rival sekota Paris FC, PSG, dari 2015 hingga 2018.

Kevin Trapp menjadi kiper nomor satu Paris FC sejak Desember 2025

Di Paris FC, ia awalnya lebih sering menjadi cadangan, tetapi sejak Desember 2025 ia menjadi pilihan utama di bawah mistar. Pada musim Ligue 1 yang sedang berjalan, kiper berusia 36 tahun itu telah tampil tujuh kali dan hanya kebobolan tujuh gol. Dengan demikian, Trapp berperan besar dalam awal musim yang baik bagi Paris FC, yang telah mengumpulkan 14 poin dari delapan pertandingan pertama. Pelatih mereka sejak musim panas adalah mantan pelatih Chelsea Liam Rosenior, sementara Gilli dan Paris FC berpisah pada akhir Februari.

Pertandingan berikutnya PAR Ligue 1 11.15 ASM

Trapp absen karena sakit saat Paris FC menelan kekalahan kedua mereka musim ini, yakni 1-2 di kandang RC Lens pada akhir pekan lalu. Kontraknya di Paris berlaku hingga 2028.