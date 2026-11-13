Ayah Mac Allister ungkap situasi kontraknya di Liverpool di tengah ketidakpastian perpanjangan kontrak

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Masa depan Alexis Mac Allister di Anfield menjadi sorotan setelah ayahnya mengungkapkan situasi terkini negosiasi kontrak. Meski menjadi pilar lini tengah, pemain timnas Argentina itu belum memulai pembicaraan resmi dengan petinggi klub mengenai perpanjangan kontrak.

Iklan

Negosiasi kontrak belum dimulai di Anfield

Mac Allister tetap menjadi pilar penting di lini tengah Liverpool di bawah Andoni Iraola, tetapi ketidakpastian mulai menyelimuti masa depan jangka panjangnya di Merseyside. Pemain berusia 27 tahun itu, yang bergabung dari Brighton pada 2023, merupakan sosok kunci dalam tim yang menjuarai Premier League pada musim 2024-25.

Berbicara mengenai situasi terkini, ayah Alexis Mac Allister, Carlos, menyebut pergantian pelatih dan direktur olahraga belakangan ini turut berperan dalam belum adanya kemajuan.

“Kontraknya [Alexis Mac Allister] masih tersisa 20 bulan; direktur olahraga [Liverpool] telah berganti, begitu pula pelatihnya. Situasinya masih dikaji, dan mungkin akan ada kabar sebelum akhir tahun,” kata Carlos dalam wawancara dengan ESPN.

Banyak hal dipertaruhkan bagi juara Piala Dunia asal Argentina

Kualitas Mac Allister tak perlu diragukan. Ia telah menjadi sosok kunci bagi tim asuhan Iraola musim ini. Ia selalu tampil sebagai starter dalam setiap pertandingan Premier League dan mencetak satu gol, serta tiga kali mencetak gol di Liga Champions.

Iklan Iklan

“Kami belum memulai pembicaraan perpanjangan kontrak. Jika semuanya berjalan baik, dia akan memperpanjang kontraknya. Jika tidak, tak masalah, dia akan menempuh jalannya sendiri seperti banyak pemain lainnya. Dia pemain muda yang menjuarai Copa America dan Piala Dunia, menjadi runner-up di [Piala Dunia] terakhir, serta menjadi pemain Argentina yang menempuh jarak lari terjauh selama turnamen tersebut. Dia punya begitu banyak rekor dan pencapaian yang akan memastikan kariernya membawanya ke klub-klub papan atas. Ketika Anda bermain untuk Liverpool dan ingin mempertahankan level permainan yang sama, Anda tahu hanya ada enam atau tujuh tim di dunia yang bisa Anda bela,” tambah Carlos.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Bertahan di Eropa tetap menjadi prioritas

Meski ada daya tarik untuk kembali ke Amerika Selatan, Carlos Mac Allister menegaskan bahwa masa depan putranya dalam waktu dekat berada di sepakbola Eropa. Sejak bergabung dengan Liverpool, gelandang itu telah tampil 166 kali, mencetak 24 gol dan menyumbang 21 assist.

“Saya tidak yakin ada klub Argentina saat ini yang berpikir Alexis [Mac Allister], Enzo Fernandez, atau Julian Alvarez bisa bermain di sepakbola Argentina tahun depan. Dia [Alexis] sadar bahwa masa depannya masih di Eropa; dia baru saja berusia 27 tahun,” jelasnya.

Iklan

Fokus tetap pada ambisi Liverpool

Meski situasi kontraknya belum menemui kepastian, pihak Mac Allister ingin menjaga hubungan profesional dengan Liverpool, yang saat ini berada di peringkat keempat Premier League dan kedelapan klasemen Liga Champions. Liverpool akan kembali bermain setelah jeda internasional dalam laga yang sangat dinantikan melawan rivalnya, Manchester United, di Anfield.

“Saat ini, kami hanya membicarakan dan berfokus pada Liverpool. Ini soal menghormati klub dan suporter Liverpool, yang memang layak mendapatkannya. Anda tidak bisa berada di satu klub sambil membicarakan klub lain. Ketika berada di sebuah klub, Anda harus menunjukkan rasa hormat dan memberikan perhatian yang layak diterima klub itu. Saat ini kami membicarakan Liverpool, salah satu klub terbesar di dunia. Namun, klub mana pun itu, Anda tidak boleh tidak menghormati klub yang merekrut Anda, menaruh minat kepada Anda, dan mengeluarkan investasi finansial yang sangat besar. Kami selalu membicarakan Liverpool, tentang semangat mewakili klub, tentang impian meraih gelar juara, dan hanya itu,” pungkas Carlos.