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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Ayah Lamine Yamal ungkap kejutan soal nama asli putranya

L. Yamal
Barcelona vs Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
LaLiga
Spanyol

Lalu apa jadinya?

Mounir Nasraoui, ayah dari bintang Barcelona asal Spanyol Lamine Yamal, mengungkapkan detail terkait nama keluarga putranya, dengan menjelaskan bahwa "Yamal" bukanlah nama keluarga seperti yang diyakini banyak orang, melainkan sang pemain memiliki nama keluarga yang berbeda.

Pernyataan Nasraoui ini muncul di sela-sela kemenangan besar Barcelona atas Deportivo Alaves dengan skor 6-1 pada hari Sabtu dalam ajang Liga Spanyol, dalam pertandingan yang di dalamnya Yamal melanjutkan penampilan gemilangnya mengenakan kostum klub Catalan tersebut.

Ayah sang pemain mengatakan dalam sebuah siaran langsung melalui media sosial: "Saya ingin memberi tahu kalian sesuatu yang diketahui semua orang. Lamine Yamal bukanlah nama keluarga, nama keluarganya adalah Nasraoui Ebana, agar kalian tahu, dan jangan salah paham."

Mounir Nasraoui, yang dikenal dengan julukan "Si Gigih", rutin tampil melalui platform media sosial, di mana ia menyampaikan pesan-pesan dukungan kepada putranya dan mengungkapkan kepercayaan besarnya terhadap kemampuan sang anak. Ia juga mengunggah video lain pada hari Sabtu yang di dalamnya ia berkata: "Kalian tidak akan mencapai puncak selama Lamine Yamal ada di lapangan."

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Yamal, yang berusia 19 tahun, dianggap sebagai salah satu bintang paling menonjol Barcelona dan sepak bola dunia, setelah ia menempati peringkat ketiga dalam penghargaan Ballon d'Or baru-baru ini. Ia juga sebelumnya pernah meraih gelar Piala Dunia sesuai dengan yang disebutkan dalam artikel.

Lamine Yamal lahir pada Juli 2007 di pinggiran kota Barcelona, dari ayah bernama Mounir Nasraoui dan ibu bernama Sheila Ebana, yang berasal dari Guinea Ekuatorial dan dahulu bekerja sebagai pelayan.

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