Ayah Jordan Henderson mengungkap detail mengerikan mengenai cedera yang dialami putranya di Piala Dunia

Ayah Jordan Henderson, bintang timnas Inggris, mengungkap detail mengerikan mengenai cedera yang dialami putranya di Piala Dunia, tepatnya saat perayaan kemenangan atas Meksiko.

Menurut surat kabar "Daily Mail", ayah Jordan Henderson menegaskan bahwa bintang timnas Inggris itu mengalami patah tulang lengan kiri yang parah.

Tim Tiga Singa memastikan tempatnya di perempat final setelah meraih kemenangan menakjubkan 3-2 atas Meksiko, namun kegembiraan Inggris berubah menjadi mimpi buruk ketika Henderson, yang berusia 36 tahun, terjatuh dengan cara yang mengerikan setelah mencoba melompati papan iklan.

Dan Burn, yang sebelumnya telah melompati pagar pembatas, segera memanggil tim medis untuk segera menolong gelandang Brentford tersebut.

Henderson kini bersiap menjalani operasi setelah dipastikan absen dari sisa turnamen.

Ayah dari pemain yang pernah sekali menjuarai Liga Premier Inggris ini, Brian, mengungkapkan detail mengerikan dari cedera yang mengejutkan tersebut, saat ia mengatakan kepada surat kabar Daily Mail: “Cedera di lengan kirinya benar-benar menghancurkannya, dan akan dipasang gips, setelah itu semuanya akan bergantung pada apa yang dikatakan para spesialis.”

Henderson ditinggalkan di rumah sakit di Meksiko sementara rekan-rekan setimnya kembali ke markas mereka di Kansas City untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan seru melawan Norwegia.

Badai petir menyebabkan penundaan rencana pemulangan mantan pemain Liverpool tersebut ke Amerika Serikat.

Brian, yang menyaksikan kemenangan atas Meksiko di rumahnya di bagian timur laut negara itu, baru menyadari betapa parahnya cedera mengejutkan yang dialami putranya ketika melihatnya dibawa keluar dari lapangan sementara Harry Kane sedang menjalani sesi wawancara dengan media.

Mantan polisi dan pemain sepak bola amatir itu juga menegaskan bahwa Henderson berencana untuk tetap bersama teman-temannya selama sisa pertandingan Piala Dunia.

Dia menambahkan: “Awalnya, saya kira dia terjatuh. Saya kira mungkin pergelangan tangannya tergores. Saya tidak menyadari betapa seriusnya situasinya sampai mereka sedang mewawancarai Harry Kane, dan sebuah ambulans melintas di mana Jordan berada. Saya melihatnya di sana terhubung ke alat bantu pernapasan dan peralatan lainnya.”

Dia melanjutkan: “Segera setelah itu, saya mengirim pesan kepada asisten pribadinya, yang ada di sana, untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Saya begadang semalaman menunggu kabar. Sekarang, semuanya hanya tinggal menunggu. Dia tidak akan meninggalkan rekan-rekan setimnya. Dia akan tetap bersama mereka sampai semuanya berakhir.”