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Di saat rumor seputar masa depan bintang muda Mesir, Hamza Abdelkarim, berkobar, sang ayah angkat bicara untuk mengakhiri semua spekulasi. Ia menegaskan bahwa putranya sama sekali tidak berpikir untuk hengkang dari Barcelona pada bursa transfer musim dingin mendatang di bulan Januari, dan bahwa segala kabar tentang kepindahannya ke Liga Italia hanyalah berita "karangan" yang tidak berdasar.

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Laporan-laporan terbaru mengenai kemungkinan kepergian Hamza dari klub Katalan itu menimbulkan kekhawatiran besar bagi sang pemain dan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan minimnya menit bermain yang ia dapatkan serta ketatnya persaingan posisi di tim utama. Hal inilah yang memicu spekulasi bahwa penyerang asal Mesir tersebut mungkin akan meninggalkan "Blaugrana" untuk sementara demi mencari peluang bermain yang lebih baik dan menambah pengalaman.

Namun kemungkinan ini dibantah secara tegas oleh ayah sang pemain, dalam pernyataan kepada jaringan "Erem News", yang dikutip oleh surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", di mana ia berkata: "Apa yang dikatakan tentang kepergian Hamza dari Barcelona tidak benar, dan rumor mengenai kepindahannya ke Como di Italia adalah rekayasa."

Pernyataan ini muncul untuk menanggapi laporan-laporan yang mengklaim bahwa klub Italia Como sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang muda tersebut, baik dengan status pinjaman maupun kepindahan permanen, dengan memanfaatkan keinginan sang pemain untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain.

Meski demikian, situasi penyerang muda itu menarik perhatian sejumlah klub Eropa, yang dikabarkan memantau kondisinya dari dekat selama periode bursa transfer musim dingin. Sebab, meskipun ia membangkitkan ekspektasi tinggi selama masa persiapan musim, saat ia menonjol dengan kemampuan mencetak golnya yang tinggi dan nalurinya yang tajam di depan gawang, Hamza belum mengamankan tempat sebagai pemain inti dalam rencana pelatih asal Jerman Hansi Flick.

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Kurangnya kontinuitas ini memicu spekulasi luas mengenai kemungkinan ia dipinjamkan agar bisa mendapatkan lebih banyak menit dan pengalaman, terlebih karena staf pelatih melihat dirinya sebagai calon penyerang masa depan, namun ia membutuhkan waktu untuk berbaur sepenuhnya dengan gaya permainan tim utama.

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Menanggapi laporan-laporan ini, ayah sang pemain berupaya menenangkan para suporter Mesir dan suporter Barcelona, serta dengan tenang menyikapi rumor yang mengaitkan putranya dengan kepindahan dari klub Katalan tersebut, sembari menegaskan bahwa sikap keluarga sudah jelas: untuk saat ini, semua yang dikatakan hanyalah spekulasi, dan tidak ada kepindahan yang boleh dianggap sudah pasti.

Keluarga Hamza menegaskan kepercayaan penuh mereka terhadap proyek Barcelona, dan meyakini bahwa sang pemain harus terus bekerja keras serta memanfaatkan setiap peluang untuk membuktikan bakatnya, baik dalam latihan maupun dalam menit-menit yang ia dapatkan bersama tim utama atau tim cadangan.

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Hamza Abdelkarim tengah menjalani fase krusial dalam kariernya, berada di antara mimpi untuk bertahan di salah satu klub terbesar di dunia dan kebutuhan alami setiap pemain muda untuk bermain secara reguler demi berkembang. Namun pesan dari ayahnya datang dengan tegas: tidak ada kepergian pada bulan Januari, dan fokus penuh pada Barcelona.

Banyak pengamat menilai bahwa bertahannya Hamza di Barcelona mungkin menjadi keputusan terbaik dalam jangka panjang, terutama di tengah kebijakan klub yang mengandalkan pemberian peluang kepada talenta-talenta muda, seperti yang terjadi pada banyak pemain yang memulai dari bangku cadangan sebelum menjadi bintang utama.

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Pada akhirnya, nasib Hamza Abdelkarim tetap bergantung pada kemampuannya untuk memanfaatkan peluang-peluang mendatang dan meyakinkan Hansi Flick akan bakatnya, agar ia berubah dari sekadar nama yang menjanjikan selama masa persiapan menjadi penyerang yang diandalkan Barcelona dalam waktu dekat.