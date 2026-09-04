Ayah Hamza Abdel Karim: Flick memercayainya, dan penampilannya bersama Barcelona tidak mengejutkan kami

Perjalanan penyerang muda Mesir yang menjanjikan, Hamza Abdel Karim, bersama Barcelona menyaksikan momen bersejarah, Senin lalu, ketika ia mengenakan seragam Catalan dalam laga resmi untuk pertama kalinya, dengan masuk sebagai pemain pengganti menghadapi Rayo Vallecano dalam ajang LaLiga, pada pertandingan yang dimenangi Blaugrana (5-2).

Menanggapi langkah penting ini, ayah sang pemain muda, Mohamed Abdel Karim, mengatakan dalam pernyataan kepada situs "365Scores": "Hamza, sejak kedatangannya ke Barcelona, sudah paham betul bahwa persaingan tidak akan mudah, dan tujuannya selalu untuk berkembang dari hari ke hari, serta memanfaatkan keberadaannya di samping para pemain besar."

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Ia menambahkan: "Selama periode lalu, Hamza berusaha keras, dan berhasil membuktikan dirinya di hadapan tim kepelatihan. Karena itu, kesempatannya untuk tampil bersama tim utama bukanlah kejutan bagi kami. Hansi Flick adalah pelatih besar, dan kepercayaannya kepada Hamza, serta pemberian kesempatan untuk tampil bersama tim utama, merupakan langkah yang sangat penting dalam perjalanan karier putra saya, dan kami berharap ini menjadi awal dari lebih banyak kesempatan."

Ia melanjutkan: "Hamza adalah sosok yang sangat tenang secara alami, tidak suka banyak bicara tentang dirinya, dan selalu lebih memilih untuk fokus di dalam lapangan serta pada latihan, dan membiarkan penampilannya yang berbicara."

"Momen Luar Biasa"

Mengenai perasaan keluarga saat menyaksikan sang putra mengenakan seragam Barca di LaLiga, ia berkata: "Sebagai keluarga, kami mengikuti perjalanannya, dan mengetahui besarnya usaha yang ia lakukan hingga mencapai tahap ini, sehingga melihatnya tampil bersama tim utama, dalam laga resmi di liga Spanyol, merupakan momen luar biasa bagi kami."

Mohamed Abdel Karim melanjutkan: "Hamza menjadi pemain Mesir pertama yang tampil secara resmi bersama tim utama Barcelona, merupakan kehormatan yang sangat besar bagi dirinya dan keluarga kami, dan kami merasa bangga karena ia mewakili Mesir di salah satu klub terbesar dunia."

Ia menutup: "Saya selalu mengatakan kepadanya bahwa mencapai tim utama bukanlah akhir dari mimpi, melainkan awal dari tahap yang lebih sulit, yang membutuhkan lebih banyak kerja keras, fokus, dan kesabaran. Saya berharap penampilannya melawan Rayo Vallecano hanyalah sebuah awal, dan Hamza terus berkembang serta mendapatkan lebih banyak kesempatan, dan dalam tahun-tahun mendatang menuliskan kisah panjang bersama Barcelona, serta mengharumkan nama Mesir."

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