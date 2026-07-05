Ayah Haaland memicu kontroversi: Semua orang ingin bermain untuk Real Madrid

Alfi Haaland, ayah dari penyerang Norwegia Erling Haaland, memicu gelombang spekulasi baru mengenai masa depan putranya bersama Manchester City, setelah pernyataan kontroversialnya yang mengakui bahwa “semua orang ingin bermain untuk Real Madrid”, tanpa menutup kemungkinan putranya akan pindah ke Spanyol di masa depan.

Dalam wawancara dengan jaringan “DAZN”, Alfie Haaland mengatakan bahwa putranya “saat ini sangat bahagia di Manchester City dan memiliki kontrak jangka panjang”, namun ia menambahkan: “Semua orang ingin bermain untuk Real Madrid”, sebuah pernyataan yang menyebar dengan cepat di media sosial dan membangkitkan harapan para penggemar klub raja tersebut.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai pernyataan Enrique Riquelme, mantan calon presiden Real Madrid, yang menjanjikan selama kampanye pemilihan terakhir bahwa ia akan menjadikan Haaland sebagai bintang utama transfer klub jika terpilih.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan putranya bermain di Spanyol suatu hari nanti, Alfie Haaland tidak menutup kemungkinan tersebut, sambil berkata: “Mungkin… Selalu ada peluang di dunia sepak bola. Ada klub-klub hebat di Spanyol, klub-klub yang luar biasa. Tidak ada yang tahu, tapi dia bahagia sekarang di Inggris.”

Nama Haaland telah dikaitkan dengan Real Madrid dan Barcelona dalam berbagai kesempatan sejak kemunculannya yang mencolok di panggung Eropa, pertama selama masa baktinya bersama Borussia Dortmund, kemudian sebagai bintang cemerlang di barisan Manchester City.

Meskipun penyerang asal Norwegia itu telah memperpanjang kontraknya dengan City melalui perjanjian jangka panjang, selama bertahun-tahun terus beredar laporan mengenai adanya klausul yang memungkinkannya hengkang di masa depan, atau mekanisme yang memudahkan kepindahannya ke klub lain jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, sehingga klub-klub Spanyol menjadi kandidat terkuat dalam spekulasi mengenai langkah besar berikutnya dalam kariernya.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa kepindahannya akan segera terwujud, karena orang-orang terdekat sang pemain menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah terus bersaing di level tertinggi bersama Manchester City dan menjalani satu musim lagi di Liga Primer Inggris.