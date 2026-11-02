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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Ayah Haaland membuka pintu keraguan soal masa depan putranya bersama Manchester City

E. Haaland
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Kontrak hingga 2034: Mengapa Alfie menanti nasib Manchester City?

Meskipun terikat kontrak jangka panjang dengan Manchester City yang berlaku hingga musim panas 2034, masa depan bintang Norwegia Erling Haaland tampaknya tak jauh dari lingkaran kontroversi, di tengah kasus finansial yang membayangi klub Inggris tersebut, yang bisa membawa dampak besar bagi proyeknya dalam beberapa tahun mendatang.

Pernyataan Alfie Haaland, ayah dari penyerang Norwegia itu, membuka pintu bagi lebih banyak pertanyaan seputar masa depan putranya, setelah ia memilih untuk tidak mendahului keadaan, sambil menunggu hasil dari proses banding terkait vonis atas Manchester City yang dinyatakan melakukan 115 pelanggaran terhadap regulasi finansial Liga Primer Inggris.

Haaland memulai musim dengan penampilan yang kuat, setelah mencetak 9 gol dalam 9 pertandingan pertamanya di Premier League, meskipun gagal menjebol gawang saat Manchester City kalah 0-1 dari Brighton.

Penyerang Norwegia itu merupakan salah satu pilar utama proyek olahraga Manchester City, sekaligus menjadi wajah paling menonjol dari tim pada fase saat ini, yang membuat segala pembicaraan tentang masa depannya menjadi sorotan luas, terutama di tengah kasus yang membayangi klub.

Alfie Haaland mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip situs Prancis "Foot Mercato": "Saya rasa kita harus menunggu proses banding. Bisa saja segalanya berjalan cepat, meskipun ada suporter dan klub-klub pesaing, terutama para jurnalis, yang saat ini menyerang Manchester City. Jadi kita harus menunggu untuk melihat hasil banding."

Ia menambahkan: "Manchester City yakin bahwa mereka memiliki bukti-bukti kuat yang membuktikan tidak bersalah, karena itu saya rasa lebih baik menunggu hingga keputusan keluar. Erling berpikir untuk bermain sepak bola selama mungkin dan berfokus pada hal itu, dan saya rasa kita yang berada di luar lapangan ini yang lebih memikirkan kasus ini dibandingkan orang lain."

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