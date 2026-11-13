Bagikan Ikuti GOAL di Google

Klub Turki Besiktas mengambil langkah baru dalam upayanya mengontrak pemain internasional Maroko Brahim Diaz, pemain Real Madrid, setelah menjamu ayahnya, Abdelkader, di kota Istanbul selama tiga hari, dalam sebuah pergerakan yang mencerminkan keseriusan klub untuk merekrut sang pemain pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Iklan

Surat kabar Turki “Fotospor” mengungkapkan bahwa Presiden Besiktas, Serdar Adali, dan pelatih Vincenzo Italiano menggelar pertemuan dengan ayah pemain asal Maroko tersebut, untuk membahas kemungkinan kepindahan putranya ke skuad tim, serta mengetahui sikap keluarga terhadap proyek olahraga yang coba ditawarkan klub untuk meyakinkan Diaz menjalani pengalaman baru di Liga Turki.

Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari komunikasi yang dimulai beberapa pekan lalu, setelah Brahim Diaz menggelar pertemuan melalui teknologi panggilan video dengan pelatih asal Italia tersebut pada akhir Oktober lalu, dengan persetujuan manajemen Real Madrid.

Dalam pertemuan itu, Italiano memaparkan rincian proyek olahraga Besiktas, serta peran yang menanti sang pemain jika ia setuju untuk pindah ke tim.

Menurut surat kabar Turki tersebut, pertemuan pertama meninggalkan kesan positif bagi bintang asal Maroko itu, yang mendorong para petinggi Besiktas untuk mengintensifkan langkah mereka dan beralih dari tahap komunikasi dengan pemain menuju pembukaan jalur langsung dengan orang-orang di sekitarnya, dalam upaya menjajaki peluang rampungnya transaksi sebelum memasuki negosiasi resmi dengan klub Spanyol tersebut.

Iklan Iklan

Kunjungan Abdelkader Diaz turut diwarnai dengan kehadirannya menyaksikan pertandingan Besiktas melawan Genclerbirligi, selain menggelar pertemuan baru dengan pelatih Vincenzo Italiano, yang berupaya menjelaskan visi teknisnya terkait pemanfaatan potensi sang pemain, serta peran yang dapat ia jalankan di dalam tim, sebelum ayah bintang Maroko itu kembali ke Spanyol setelah kunjungannya berakhir.

Topik Terkait

Klub Turki itu bertaruh bahwa komunikasi ini akan menghasilkan indikasi positif dari keluarga sang pemain, sehingga memungkinkannya beralih ke tahap negosiasi berikutnya, terlebih manajemen Besiktas menyadari pentingnya mendapatkan persetujuan Diaz sebelum membuka pembicaraan langsung dengan Real Madrid mengenai syarat kepindahannya.

Dalam konteks ini, Serdar Adali berencana untuk terbang ke ibu kota Spanyol, Madrid, guna bertemu dengan para petinggi klub kerajaan tersebut dan memulai negosiasi terkait perekrutan sang pemain, apabila menerima sinyal yang menggembirakan dari keluarganya, dalam langkah yang bertujuan mengubah ketertarikan awal menjadi kesepakatan yang dapat direalisasikan selama bursa transfer musim dingin.

Iklan

Langkah-langkah beruntun Besiktas mengungkapkan keinginan mereka untuk menuntaskan transaksi melalui jalur negosiasi yang dimulai dengan meyakinkan sang pemain dan lingkungannya akan proyek olahraga, kemudian beralih ke negosiasi dengan Real Madrid.

Namun, rampungnya transaksi tetap bergantung pada sikap akhir Brahim Diaz, serta sejauh mana kesiapan klub Spanyol tersebut untuk menyetujui kepergiannya pada Januari mendatang.