Seorang jurnalis Spanyol melontarkan kejutan besar terkait masa depan bintang Inggris Jude Bellingham di dalam markas Real Madrid, setelah membongkar pertemuan rahasia yang digelar ayahnya dengan manajemen klub kerajaan itu untuk membahas kemungkinan hengkang.

Menurut yang diungkap jurnalis Spanyol tepercaya Pepe Alvarez, Mark Bellingham, ayah sekaligus agen sang pemain, bertemu dengan para petinggi Real Madrid tepat setelah berakhirnya musim lalu, dan memberi tahu mereka tentang keinginan putranya untuk tidak melanjutkan kariernya bersama tim.

Pepe Alvarez menjelaskan melalui akunnya di situs "X" bahwa ayah Bellingham membenarkan permintaan hengkang tersebut dengan adanya perbedaan pendapat teknis dengan sejumlah pejabat di jajaran teknis, yang membuat sang pemain merasa tidak nyaman di dalam tim, meski memiliki posisi inti dalam skema sang pelatih.

Ia menambahkan bahwa jawaban manajemen Real Madrid tegas dan mutlak, di mana mereka memberi tahu ayah sang pemain bahwa Jude Bellingham tidak dijual dalam kondisi apa pun, dan bahwa klub menganggapnya sebagai salah satu pilar utama dalam proyek masa depannya, serta tidak ada niat melepasnya betapa pun besar tawaran yang datang.

Perkembangan ini muncul untuk membuka pintu bagi banyak pertanyaan seputar masa depan bintang Inggris tersebut, terutama di tengah kaitan namanya yang terus-menerus dengan kepindahan ke Liga Primer Inggris, di mana klub-klub besar seperti Chelsea, Manchester City, dan Liverpool mengintainya.

Bellingham sebelumnya bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023 dari Borussia Dortmund dalam transfer besar, dan dengan cepat berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dunia, serta berkontribusi langsung dalam mengantarkan klub kerajaan itu meraih gelar Liga Champions Eropa dan La Liga pada musim pertamanya.