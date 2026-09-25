Abdulrahman Al-Hamdan, mantan penjaga gawang klub Al-Shabab yang telah pensiun sekaligus ayah dari Abdullah Al-Hamdan, penyerang Al-Nassr dan timnas Arab Saudi saat ini, mengungkapkan kemarahannya atas apa yang ia sebut sebagai hinaan yang menimpa putranya belakangan ini.

Abdullah Al-Hamdan menuai kritik keras usai penampilannya yang kurang meyakinkan dalam kemenangan timnas Arab Saudi atas Kuwait dengan skor tanpa balas, kemarin lusa, Rabu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada pekan pertama babak grup turnamen Piala Teluk 27.

Abdulrahman Al-Hamdan mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Apa yang terjadi (pada Abdullah) telah melampaui batas kritik teknis yang membangun, dan sudah masuk ke ranah serangan pribadi serta pelampiasan dendam."

Ia menjelaskan: "Kalau serangan seperti ini muncul saat timnas menang, apa yang akan mereka lakukan seandainya timnas tersandung? Apa yang kita lihat adalah penggiringan opini yang tidak berdasar dan sama sekali tidak berhubungan dengan kenyataan."

Ia menambahkan: "Sayangnya, cara pandang sebagian orang sangat sempit, dan digerakkan oleh kebencian, bukan realitas. Saya katakan kepada mereka: takutlah kepada Allah dalam ucapan kalian; kritik seharusnya untuk memperbaiki, bukan untuk menyerang, terlebih ketika kita sedang mengemban misi nasional, sementara timnas telah absen dari podium juara selama bertahun-tahun dan membutuhkan dukungan, bukan penghancuran."

Ia melanjutkan: "Saya sudah bertahun-tahun tidak berbicara di media, tetapi saya punya sebuah pesan: keadaan sudah melampaui batas, dan hinaan-hinaan itu telah melewati norma-norma moral serta adat masyarakat kita hingga menyentuh soal kehormatan. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung."

Abdulrahman Al-Hamdan meminta menteri olahraga dan presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi turun tangan untuk melindungi putranya dan para pemain lainnya dari apa yang ia sebut sebagai serangan yang terorganisir.

Ia menutup: "Cinta tanah air lebih besar daripada cinta klub, dan kita semua harus menanggalkan lambang klub di belakang kita ketika para pemain mengenakan lambang negara, serta menjauhi racun yang disebarkan sebagian orang demi memantik keributan dan sensasi."