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Harry Kane resmi menorehkan namanya dalam sejarah sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk Inggris, melampaui Peter Shilton saat menang 2-1 atas Kroasia di Nations League. Kapten Inggris itu merayakan pencapaian tersebut dengan cara khasnya, mencetak gol penentu kemenangan dari titik penalti pada malam yang sarat nostalgia, kekaguman terhadap pemain veteran Luka Modric, dan ambisi untuk masa depan.

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Malam bersejarah di Wembley

Kane melampaui rekor Shilton dengan mencatat penampilan ke-126 bersama timnas putra Inggris. Pencapaian itu dirayakan di Stadion Wembley, tempat sang penyerang mengeksekusi penalti penentu untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Kroasia asuhan Slaven Bilic. Sebelum laga dimulai, para pendukung tuan rumah membentangkan tifo raksasa untuk menghormatinya, mengawali malam yang tak terlupakan.

Rangkaian acara sebelum pertandingan mencakup sejumlah penyerahan khusus untuk menandai momen tersebut. Shilton secara langsung menyerahkan lambang Inggris berwarna emas kepada Kane, sementara Pangeran Wales memberikan jersey peringatan berbingkai. Luka Modric, yang juga mantan bintang Tottenham, menyerahkan hadiah atas nama federasi sepakbola Kroasia, sebelum Kane memperlihatkan Ballon d'Or yang baru-baru ini diraihnya kepada para pendukung di Wembley yang bersukacita.

Menimba inspirasi dari seorang legenda

Merefleksikan pencapaiannya, Kane menyebut Modric, yang berusia 41 tahun, sebagai salah satu sumber motivasi utamanya. Melihat gelandang veteran itu masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua memperkuat keinginan kapten Inggris tersebut untuk memperpanjang karier bermainnya.

"Dia inspirasi bagi banyak dari kami," kata Kane, 33 tahun, tentang gelandang AC Milan itu. "Dia pemain yang luar biasa, tetapi juga pribadi yang hebat. Dia menjaga kondisi dirinya, sangat profesional, dan masih bermain di level ini pada usia 41 tahun. Itu buah dari kerja keras dan mentalitasnya.

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"Hal itu menginspirasi saya untuk terus mendorong batas kemampuan. Saya pikir kita hanya perlu terus bermain dan melihat sejauh mana kondisi fisik dan mental memungkinkan. Perjalanan setiap orang tentu berbeda. Namun, selama saya bisa membantu timnas, selama saya merasa masih tampil di level tertinggi, saya akan berada di sini selama mungkin. Apakah itu sampai saya berusia 40 tahun atau tidak, kita harus menunggu dan melihat. Namun saat ini, saya menikmati setiap momennya."

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Membidik gelar yang paling diidamkan

Meski terus meraih penghargaan individu, fokus utama Kane tetap pada kesuksesan tim. Dengan Inggris akan menjadi salah satu tuan rumah Piala Eropa 2028, sang penyerang bertekad membawa negaranya meraih trofi turnamen besar yang sudah lama dinantikan di kandang sendiri.

"Saya pikir para pendukung akan jauh lebih heboh jika kami menjuarai Piala Eropa 2028, dan itu jelas menginspirasi saya," aku Kane. "Saya tahu jika kami memenangi turnamen besar, yang merupakan tujuan utama dan impian terbesar saya bersama Inggris, perayaannya akan menjadi sesuatu yang istimewa untuk disaksikan, bukan hanya di stadion, tetapi di seluruh negeri. Saya rasa saya tidak membutuhkan motivasi tambahan untuk mewujudkannya, tetapi akan luar biasa jika kami bisa melakukannya."

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Mengenai penghormatan sebelum pertandingan, Kane menambahkan: "Itu luar biasa. Terima kasih kepada semua orang di FA yang menyelenggarakannya di sini, kepada orang-orang yang terlibat dan atas penyerahan penghargaan tadi. Terima kasih juga kepada federasi sepakbola Kroasia atas hadiahnya.

"Saya rasa itu momen yang istimewa. Beberapa pekan terakhir terasa luar biasa, tetapi saya kira ini momen penting dalam sejarah timnas kami. Kita harus menikmati momen-momen seperti ini. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, momen seperti ini terasa jauh lebih menyenangkan ketika Anda menang. Sekarang saya bisa bernapas lega dan menikmati malam ini sepenuhnya."

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Jalan menuju Piala Eropa 2028

Penalti Kane yang memastikan kemenangan atas Kroasia membuktikan ketajamannya belum luntur. Itu menjadi aset penting bagi skuad yang memadukan potensi pemain muda dengan pengalaman para pemain senior. Komitmennya untuk terus bermain selama mungkin akan menjadi dorongan besar bagi timnas.

Seiring Inggris melanjutkan kiprahnya di UEFA Nations League, fokus jangka panjang akan berangsur beralih pada pembentukan tim yang mampu meraih gelar juara Eropa. Mengatur beban bermain Kane dalam beberapa tahun mendatang akan sangat penting agar performa kelas dunianya kelak bisa membawa Inggris meraih gelar yang selama ini belum mereka dapatkan.