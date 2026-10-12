"Awan besar mengancam Premier League": Neville memperingatkan bencana yang membayangi Manchester City

Gary Neville, legenda Manchester United, memperingatkan bahwa berlanjutnya status Manchester City yang dinyatakan bersalah "sangat buruk bagi Liga Premier" setelah kemenangan mengesankan mereka atas Liverpool.

Mantan bek Manchester United itu mengakui bahwa ia kesulitan memuji penampilan City tanpa memikirkan ketidakpastian yang menaungi masa depan klub tersebut.

Tim besutan Enzo Maresca meraih kemenangan penting atas Liverpool dengan skor 3-0 di Stadion Anfield untuk mempertahankan awal sempurna mereka pada musim Liga Premier.

Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Rayan Cherki masing-masing mencetak gol setelah Ryan Gravenberch diusir keluar pada babak kedua.

Namun kemenangan mengesankan City itu datang di tengah latar belakang yang dramatis, setelah klub asal Etihad tersebut dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran aturan finansial Liga Premier selama periode sembilan musim.

Klub tersebut mengajukan banding atas keputusan itu dan sedang menunggu hasilnya, dengan kemungkinan sanksi berat dijatuhkan kepada klub.

Neville meyakini ketidakpastian ini melemparkan bayang-bayang besar atas sepak bola Inggris.

Berbicara di saluran "Sky Sports", ia berkata: "Menang di Stadion Anfield adalah hal yang sangat sulit, dan kita harus memuji mereka tanpa ragu atau keraguan sedikit pun."

Ia melanjutkan: "Tetapi ada hal yang terus berputar di kepala Anda, yaitu bahwa mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa di sini hari ini. Jelas mereka menguasai pertandingan dalam 20 menit terakhir sejak kartu merah. Mereka bertahan dengan baik."

Namun kekhawatiran terbesar Neville adalah apa yang bisa terjadi jika putusan bersalah itu dikuatkan pada bulan-bulan mendatang.

Ia menambahkan: "Jika putusan-putusan bersalah ini dikonfirmasi pada Januari atau Februari, maka Manchester City tidak akan berada dalam posisi seperti sekarang, dan akan ada awan raksasa yang menggantung di atas seluruh liga."

Ia meneruskan: "Dan itu tidak baik bagi Liga Premier saat ini. Itulah yang saya sadari hari ini. Ini hal yang sangat buruk bagi Liga Premier, dan akan berlanjut selama beberapa bulan."

Tim Manchester City disambut suporter yang bermusuhan di Stadion Anfield, di mana para pendukung Liverpool mengangkat spanduk dan menyanyikan nyanyian terkait skandal finansial tersebut.

Namun kontroversi itu tidak mengalihkan perhatian anak-anak asuh Maresca, yang meraih kemenangan keenam berturut-turut di liga sehingga unggul tiga poin di puncak klasemen.