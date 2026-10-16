"Awalnya tentu sedikit rumit. Kalau sebelumnya Anda dilatih sosok seperti Julian, ini sesuatu yang sangat berbeda. Julian punya kelebihannya, Kloppo juga punya kelebihannya. Namun, bersama Kloppo, sebagian besar berkaitan dengan energi: berlari kembali ke belakang, bermain sangat defensif, dan harus memberikan segalanya. Itu juga terasa dalam latihan. Semua orang bekerja keras dan sangat menyenangkan bekerja dengannya," kata Karl kepada DAZN.

Di bawah Klopp, ada pula aturan perilaku baru yang harus dipatuhi para pemain tim nasional: "Aturannya memang lebih banyak. Misalnya soal ponsel saat makan, itu tidak diperbolehkan. Para pemain seharusnya saling mengobrol, dan pada hari pertandingan, ponsel juga tidak boleh dibawa ke ruang ganti." Meski demikian, Karl menyebut pekan itu "sangat, sangat menyenangkan".

Setelah cedera otot parah pada musim panas yang membuatnya absen dari Piala Dunia, pemain remaja itu kini berada dalam fase sulit di awal kariernya. Karl memang sudah cukup lama kembali bermain, tetapi belum menemukan lagi performa yang menjadikannya salah satu pemain yang paling melejit musim lalu.

Performa Lennart Karl Menurun di FC Bayern dan Tim DFB

Meski demikian, Karl masuk dalam skuad berukuran sangat besar pilihan Klopp untuk empat laga internasional pertama di bawah pelatih baru timnas Jerman tersebut. Ia menggantikan Karim Adeyemi setelah dua pertandingan pertama melawan Belanda (1-1) dan Yunani (0-1).

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 12.30 RBL

"Saya masih merasakan sedikit nyeri, jadi saya tidak ikut pada pekan pertama. Saya selalu berusaha keras menjaga tubuh saya agar tetap bugar," jelas Karl. Ia baru sekali tampil untuk tim nasional di bawah Klopp, yakni saat bermain imbang 0-0 melawan Yunani. Menurutnya, ia "bermain bagus" dalam laga itu (nilai SPOX 3,5).

Namun, ia mungkin tidak berpandangan sama tentang penampilan terakhirnya sebagai starter untuk Bayern. Dalam hasil imbang 3-3 melawan Viking Stavanger di Liga Champions, Karl bermain sejak awal sebagai gelandang serang. Selain dua tembakan yang tidak berbahaya pada awal pertandingan, ia tidak mencatatkan aksi berarti dan diganti saat jeda (nilai SPOX 5).

Jika ingin kembali dipanggil ke skuad Klopp pada November, yang saat itu akan jauh lebih kecil, Karl harus meningkatkan performanya dalam beberapa pekan mendatang. Ia mau tidak mau akan terus mendapat kesempatan membuktikan diri di München karena skuad yang kecil dan jadwal yang padat, terlebih rekan-rekannya di lini serang klub tersebut juga sedang kesulitan karena berbagai alasan.

Ismael Saibari, yang masuk menggantikannya saat jeda di Stavanger, kembali ditarik keluar menjelang akhir pertandingan. Jamal Musiala masih berupaya untuk kembali bermain. Serge Gnabry baru mulai berusaha menemukan lagi performa terbaiknya setelah cedera. Luis Diaz terlihat bermain kaku selama beberapa pekan terakhir. Michael Olise harus absen karena kartu merah yang diterimanya di Stavanger dalam laga Liga Champions berikutnya melawan FC Arsenal.

Getty Images







