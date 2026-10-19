Direktur pelaksana Lars Ricken menjelaskan: "Kos mengalami cedera ligamen di kaki. Ia tidak akan ikut terbang ke Baku dan juga tidak bisa bermain melawan Frankfurt pada Sabtu. Tentu saja ini menjengkelkan, tetapi awalnya kami mengira cederanya lebih parah setelah melihat reaksi rekan-rekan setimnya."

Karetsas baru masuk menggantikan Maximilian Beier pada menit ke-62, beberapa menit sebelum insiden itu terjadi dalam laga tandang Borussia di Alten Försterei (0:0) pada Sabtu. Gelandang serang itu mengalami cedera saat mencoba berputar melewati Rani Khedira dari Union di dekat kotak penalti timnya sendiri.

Kakinya terpelintir dan ia tampak sangat kesakitan. Saat Karetsas mendapat perawatan, kapten BVB Nico Schlotterbeck langsung memberi isyarat ke bangku cadangan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Karetsas tertatih-tatih meninggalkan lapangan dengan ditopang staf tim. Talenta asal AS Mathis Albert masuk menggantikannya pada menit ke-70.

Khedira, pemain yang berhadapan dengannya dalam insiden itu, kemudian mendoakan Karetsas lekas pulih kepada Sky: "Saya berharap ia tidak absen terlalu lama."

Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BVB

Siapa lawan BVB dalam beberapa pekan mendatang?

Dengan demikian, pekan-pekan sulit Karetsas berlanjut. Pemain baru berusia 18 tahun itu sempat tampil begitu mengesankan setelah transfernya senilai 30 juta dari KRC Genk pada musim panas, tetapi hingga kini masih berusaha menemukan kembali performanya sejak kolaps dalam laga Liga Champions melawan FC Villarreal pada awal September.

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Situasinya akan dievaluasi kembali setelah pertandingan melawan Frankfurt akhir pekan mendatang. Setelah itu, Dortmund menghadapi dua tugas berat: rival mereka di Bundesliga, Werder Bremen, akan datang ke Signal Iduna Park dalam ajang Piala DFB, lalu BVB bertemu FC Bayern di liga.