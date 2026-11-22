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Para pemain Manchester United mendapat peringatan soal latihan fisik berat yang akan diterapkan pelatih baru Mauricio Pochettino. Ia sudah mulai melakukan perubahan instan pada cara kerja di dalam tim dan menegaskan bahwa apa yang terlihat dalam latihan sejauh ini barulah permulaan.

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Para pemain Manchester United mendapat peringatan soal latihan fisik berat yang akan diterapkan pelatih baru Mauricio Pochettino. Ia sudah mulai melakukan perubahan instan pada cara kerja di dalam tim dan menegaskan bahwa apa yang terlihat dalam latihan sejauh ini barulah permulaan.

Pochettino, yang berusia 54 tahun, mengemban tugas mengangkat Manchester United dari krisis menyusul awal musim yang buruk dan menempatkan tim di zona degradasi. Laga perdananya sebagai pelatih adalah melawan Liverpool, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang di kandang lawan.

Sebelum pekan ini bergulir, Manchester United menempati peringkat ke-19 dalam daftar tim berdasarkan total jarak tempuh di Liga Primer Inggris musim ini, peringkat ke-17 untuk lari berkecepatan tinggi, serta peringkat ke-19 untuk rata-rata kecepatan maksimal.

Dalam konferensi pers yang digelar Jumat, pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa "angka bergantung pada konteks saat angka itu dibaca". Namun, statistik yang tercatat untuk tim memang mengkhawatirkan.

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Sejauh ini, Pochettino telah memimpin tiga hari latihan. Setiap sesi disebut lebih berat dan berlangsung lebih lama dibandingkan masa ketika Michael Carrick menangani tim.

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Namun, kerja yang sesungguhnya diperkirakan baru akan dimulai setelah laga tandang melawan Liverpool.

Seorang sumber mengatakan kepada surat kabar Inggris The Sun: "Pochettino langsung meningkatkan tempo dan intensitas latihan di semua aspek. Para pemain mulai berlatih dengan upaya lebih besar dan dalam durasi lebih lama, dan mereka sudah merasakan perbedaannya."

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Ia menambahkan: "Tetapi fokus utamanya sejauh ini adalah memasukkan sejumlah ide taktiknya ke dalam tim sebelum pertandingan. Karena itu, meski para pemain merasakan bertambahnya beban kerja dan tuntutan yang diberikan kepada mereka, pesan yang mereka tangkap adalah bahwa kerja yang sesungguhnya belum dimulai."

Sumber tersebut melanjutkan: "Akan menarik untuk melihat apa yang terjadi. Para pemain akan menerima perubahan ini dan meresponsnya, atau menolaknya, dan saat itu situasinya bisa berubah menjadi bencana baru."

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Para pemain Manchester United dituntut bersiap mengerahkan upaya fisik yang besar di bawah arahan Pochettino, yang dikenal tegas dalam menuntut pemainnya untuk berlari dan bekerja keras di lapangan.

Meski begitu, pelatih asal Argentina yang pernah menangani timnas Amerika Serikat itu tidak akan memiliki banyak waktu untuk bekerja bersama tim di sesi latihan, mengingat Manchester United akan menjalani lima pertandingan dalam 21 hari ke depan.

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Meski waktunya sempit, Pochettino akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa skuadnya ke level kebugaran fisik tertinggi.

Sang pelatih menjelaskan dalam konferensi persnya: "Jika Anda tidak menempatkan angka-angka dalam konteks yang tepat, saya rasa membicarakannya adalah hal yang sangat berbahaya, dan angka-angka itu mudah dimanipulasi."

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Ia melanjutkan: "Tetapi memang benar bahwa saya harus jujur. Terkadang angka mengungkap hal-hal yang kemudian bisa Anda lihat di lapangan, tetapi kami akan sangat fokus untuk berusaha meningkatkan data dan angka kami di setiap area lapangan."

Ia menutup: "Tentu saja, kami di sini bukan untuk melontarkan tuduhan atau mengkritik apa yang telah terjadi, melainkan untuk membangun sesuatu bersama para pemain dan klub, serta berusaha menampilkan performa yang dibutuhkan dan meraih kemenangan."