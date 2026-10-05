Jürgen Klopp memulai perjalanannya bersama timnas Jerman selama jeda internasional saat ini, namun apa yang terjadi justru bagaikan mimpi buruk bagi mantan pelatih Liverpool tersebut.

Timnas Jerman yang dibesut Jürgen Klopp melanjutkan penderitaan mereka di UEFA Nations League. Meski jelas mendominasi jalannya pertandingan dan membuang banyak peluang, Die Mannschaft gagal menembus pertahanan Yunani (0-0) pada Minggu malam.

Jerman menempati posisi ketiga di grup dengan hanya lima poin dari empat pertandingan, sementara Deniz Scheerhan, yang bersinar di lini serang, menjadi salah satu dari sedikit titik kekuatan menonjol dalam malam yang kembali mengecewakan.

Selama jeda internasional, timnas Jerman menjalani empat pertandingan, yakni bermain imbang 1-1 melawan Belanda, lalu kalah dari Yunani dengan satu gol tanpa balas, meraih satu-satunya kemenangan atas Serbia 2-0, sebelum akhirnya bermain imbang tanpa gol melawan Yunani.

Situs "Foot Mercato" menerbitkan sebuah laporan yang membahas apa yang terjadi dengan timnas Jerman di awal era Klopp.

Awal yang mengkhawatirkan bagi Klopp

Satu hal yang pasti: awal perjalanan Jürgen Klopp bersama timnas Jerman mengambil arah yang sangat mengkhawatirkan. Dengan hanya lima poin dari empat pertandingan, Jerman menempati posisi ketiga di grupnya pada UEFA Nations League, di belakang Belanda dan Yunani yang masing-masing mengumpulkan delapan poin, sehingga Jerman hanya akan lolos ke perempat final dengan susah payah.

Meski demikian, segalanya dimulai dengan baik bagi anak-anak asuh Klopp. Jerman mendominasi jalannya babak pertama, tampil sangat aktif, dan menciptakan banyak peluang dengan melepaskan 13 tembakan ke gawang sebelum babak pertama berakhir, berbanding hanya satu tembakan dari pihak Yunani. Bahkan Jonathan Burkardt mengira dirinya telah membuka keunggulan pada menit ke-32, namun teknologi video asisten wasit (VAR) menganulir golnya karena sentuhan tangan Tom Bischof di awal serangan.

Setelah itu, Jerman secara bertahap kehilangan kelancaran permainan di hadapan pertahanan Yunani, dan keterbatasan kemampuan mereka di sepertiga akhir lini serang menjadi sangat menonjol.

Di tengah penderitaan lini serang, Deniz Scheerhan menjadi salah satu bintang paling menonjol malam itu. Dalam penampilan keduanya bersama timnas Jerman, winger muda Freiburg itu tampil aktif dan berbahaya, terutama di sisi kiri. Ia menciptakan gol Burkardt yang dianulir, dan nyaris mencetak gol sendiri lewat tembakan yang mengenai tiang menjelang akhir babak pertama. Ia tetap menjadi ancaman setelah turun minum, hingga digantikan pada menit ke-82.

Klopp menenangkan semua orang

Florian Wirtz berkata: "Kami menekan dengan sangat kuat, tetapi kami tidak mencetak gol sialan itu, dan itu mengecewakan. Secara umum, kami bisa puas dengan penampilan kami; ada banyak sisi positif. Kita tidak boleh lupa bahwa kami baru bermain bersama selama satu pekan saja. Kami sangat ingin menang, tetapi tidak berhasil, meski demikian jelas bahwa semuanya tidak sepenuhnya buruk."

Rekan setimnya, Deniz Scheerhan, menambahkan: "Kami bermain sangat baik di babak pertama, dan seharusnya kami cukup menghadiahi diri sendiri dengan sebuah gol. Kami bisa membangun dari penampilan ini, tetapi tentu saja, kemenangan akan jauh lebih menyenangkan."

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Klopp (sekali lagi) berupaya menenangkan semua orang meski timnya tertinggal di klasemen.

Ia berkata: "Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain melawan pertahanan yang rapat. Untuk itu, kamu membutuhkan reaksi spontan. Dalam waktu singkat yang kami miliki, jelas kami belum cukup berlatih. Saya sangat puas karena saya tahu dari mana kami berangkat. Saya sangat, sangat, sangat kagum pada tim ini. Rasa kecewa yang saya rasakan sekarang mengejutkan saya, tetapi kami bermain tiga hari lalu, dan sulit mempertahankan ritme itu selama 90 menit melawan tim Yunani yang sangat kuat."

Ia melanjutkan: "Pressing balik kami sangat efektif dalam 90% waktu pertandingan. Mulai menit ke-60 dan seterusnya, kami menjadi sedikit tegang, dan karena itu rangkaian permainan tidak lagi sejelas sebelumnya."

Meski terlihat percaya diri, hasil terakhir ini meninggalkan mantan pelatih Liverpool itu dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam empat pertandingan pertamanya menukangi timnas Jerman.

Situasi ini semakin mengkhawatirkan, terutama setelah Jerman kalah dalam duel langsung melawan Yunani (satu kekalahan dan satu hasil imbang).

Sang pelatih, yang sudah berada di bawah pengawasan, harus menemukan solusi serangan dengan cepat sebelum dua pertandingan terakhir, yang pertama di kandang lawan melawan Serbia dan yang kedua melawan Belanda, di mana meraih poin menjadi sangat penting untuk menjaga asa lolos ke perempat final.