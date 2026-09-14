Bradley Barcola (24 tahun) mengalami awal yang sulit dalam perjalanan kariernya bersama Liverpool, terutama setelah ia keluar dalam kondisi cedera usai bermain selama satu jam dalam laga Liga Champions melawan Atletico Madrid.

Setelah gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan, sang winger kiri asal Prancis itu kini menghadapi cedera pertamanya musim ini.

Menjelang laga babak ketiga Piala Liga melawan Tottenham, pelatihnya, Andoni Iraola, menegaskan bahwa pemain yang bergabung dengan tim pada musim panas itu belum siap untuk tampil.

Ia berkata, menurut situs "Foot Mercato": "Dia belum siap untuk berlatih bersama tim. Dia berlatih sendiri, tetapi sudah mulai menyentuh bola. Kami ingin dia kembali secepat mungkin."

Ia melanjutkan: "Masih butuh waktu baginya untuk pulih, dan itu akan memakan waktu. Dengan semua cedera jangka panjang ini, saya rasa (Giovanni) Leoni sedikit lebih unggul darinya."

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