Awal yang Sempurna atau Peringatan Dini? 24 Jam yang Menciptakan Perubahan Besar di Premier League

Manchester City tidak membutuhkan lebih dari 24 jam untuk mengubah tersandungnya Arsenal menjadi peluang berharga, sekaligus mengirim pesan yang jelas kepada para pesaingnya dalam perburuan gelar Liga Primer Inggris. Pada saat sang juara bertahan menerima pukulan telak dengan kekalahan tiga gol tanpa balas dari Brighton, tim asuhan pelatih Enzo Maresca justru bersiap merebut peluang, sebelum akhirnya meraih kemenangan menegangkan atas Sunderland dengan skor 5-3, dalam sebuah pertandingan yang menyimpan banyak hal positif, namun sekaligus mengungkap beberapa poin yang perlu dibenahi.

Dengan demikian, Manchester City memasuki jeda internasional dengan moral yang sangat tinggi, setelah memanfaatkan tersandungnya Arsenal semaksimal mungkin, dan melanjutkan awal musim yang sempurna, di saat gambaran persaingan memperebutkan puncak klasemen Liga Primer Inggris mulai terbentuk sejak dini.

Kisahnya bermula pada hari Sabtu ketika Arsenal menelan kekalahan pahit dari Brighton dengan tiga gol tanpa balas, hasil yang membuka pintu bagi Manchester City untuk menyendiri di puncak klasemen.

Peluang di depan tim asuhan Maresca pun jelas: kemenangan atas Sunderland berarti naik ke puncak dengan selisih tiga poin, dan hal itu berhasil diwujudkan tim, meskipun pertandingan sama sekali tidak mudah.

Sebelum laga dimulai, Maresca telah menggambarkan pertemuan melawan Sunderland sebagai ujian "tersulit" bagi timnya musim ini sejauh ini, terutama karena lawan memiliki kemampuan untuk menekan dengan keras saat kehilangan bola, di samping keragaman senjata serangan dan bola-bola mati mereka, serta kehadiran penyerang Brian Brobbey.

Meski pertemuan itu berat, City mampu keluar dengan kemenangan menegangkan, sehingga menjaga rekor sempurnanya, dan meraih kemenangan ketujuh secara beruntun di seluruh kompetisi.

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Maresca Melanjutkan Awal yang Sempurna

Kemenangan atas Sunderland menjadi tonggak penting dalam perjalanan Maresca bersama Manchester City, khususnya setelah sang pelatih menerima kritik keras usai kekalahan dari Arsenal dalam pertandingan Community Shield pada Agustus lalu.

Namun tim dengan cepat memberikan jawaban di atas lapangan, meraih tujuh kemenangan beruntun di berbagai turnamen, untuk menegaskan bahwa awal yang sulit itu hanyalah fase yang berlalu.

Maresca mengatakan usai pertandingan bahwa ia lebih memilih menang dengan skor 1-0 ketimbang 5-3, namun ia sekaligus menuturkan bahwa ia memang mengantisipasi pertemuan yang amat sulit.

Ia menjelaskan: "Saya menyadari betapa kuatnya mereka; mereka bermain sangat garang saat kehilangan bola, dan memiliki senjata yang beragam saat menguasainya, seperti bola-bola mati dan kehadiran Brobbey."

Ia menambahkan bahwa tujuh pertandingan resmi yang dilakoni tim berbeda satu sama lain, dan itu memberi para pemain berbagai pengalaman yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang.

Sang pelatih menegaskan bahwa timnya melewati banyak situasi selama periode ini, mulai dari bermain dengan sepuluh pemain di salah satu pertandingan, kemudian pertemuan rumit melawan Sunderland, hingga tertinggal 1-0 dari Bournemouth sebelum membalikkan keadaan, seraya menuturkan bahwa semua skenario ini merupakan peluang untuk belajar dan berkembang.

City Menegaskan Diri di Puncak Liga

Kemenangan atas Sunderland bukan sekadar tambahan tiga poin, melainkan memberi Manchester City peluang untuk menyendiri di puncak Liga Primer Inggris dengan selisih tiga poin dari Arsenal, setelah tim menjadi satu-satunya di antara empat besar klub di Inggris yang mempertahankan persentase kemenangan penuh 100%.

Maresca juga memperkuat posisinya dalam catatan Liga Primer Inggris, setelah menjadi pelatih keenam yang meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertamanya bersama klub, bergabung dalam daftar yang memuat nama-nama besar seperti Carlo Ancelotti, Craig Shakespeare, Maurizio Sarri, dan Ole Gunnar Solskjaer.

Yang menarik, daftar yang sama juga memuat Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City, ketika ia memulai tugasnya bersama tim pada tahun 2016, demikian menurut "BBC Sport" .

Di atas lapangan, muncul sejumlah indikator positif, yang paling menonjol adalah kegemilangan Antoine Semenyo, yang mencetak dua gol dan menciptakan satu gol lainnya, di samping penampilan mencolok Rayan Cherki, serta gol pertama Enzo Fernandez bersama klub.

Adapun Erling Haaland, ia melanjutkan menorehkan angka-angka pribadinya, setelah mencetak gol kelima City ke gawang Sunderland, sehingga menambahkan tim itu ke dalam daftar korbannya di Liga Primer Inggris, di mana ia kini telah mencetak gol ke gawang seluruh 25 tim yang telah dihadapinya di kompetisi ini.

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Kemenangan Besar, tapi Maresca Belum Merasa Tenang

Meski gembira dengan kemenangan dan posisi puncak, hasil itu menyimpan sisi lain yang tak bisa diabaikan. Manchester City sebelumnya hanya kebobolan dua gol di empat pertandingan pertamanya di Liga Primer Inggris, sebelum gawangnya bergetar tiga kali oleh Sunderland dalam 90 menit.

Brian Brobbey menjadi sumber gangguan yang terus-menerus bagi lini belakang City, dan berhasil mencetak tiga gol "hat-trick", meski timnya kalah, sehingga menjadi baru pemain keenam dalam sejarah Liga Primer Inggris yang mencetak tiga gol dalam satu pertandingan namun berakhir di tim yang kalah.

Hal itu bukan sekadar gol-gol biasa, sebab Sunderland bisa saja mencetak lebih banyak, setelah rata-rata gol yang diharapkan (expected goals) mereka mencapai 4,25, angka tertinggi bagi tim tamu dalam sejarah Stadion Etihad di ajang Liga Primer Inggris.

Di sinilah muncul tanda-tanda kekhawatiran pada diri Maresca, yang menekankan perlunya memperbaiki beberapa detail defensif. Sang pelatih berkata: "Saya selalu merasa khawatir, dan terus berusaha mengetahui apa yang bisa kami perbaiki. Tentu saja, kebobolan dua dari tiga gol itu adalah hal yang sangat mudah."

Ia menunjukkan bahwa gol kedua datang dari tendangan bebas cepat yang dieksekusi Granit Xhaka, sebuah momen yang ia nilai seharusnya tidak diberi ruang oleh timnya, sedangkan gol ketiga datang dari tendangan bebas lain dengan cara yang hampir sama.

Meski memuji awal musim tersebut, Charlie Adam, mantan gelandang Liverpool, menilai bahwa Manchester City masih perlu mengembangkan beberapa aspek jika ingin mempertahankan level ini sepanjang musim.

Adam mengatakan bahwa mencetak lima gol di kandang sendiri dan menampilkan level permainan seperti ini merupakan hal yang sangat positif, terutama karena tim memanfaatkan kekalahan Arsenal dan memasuki jeda dalam keadaan memuncaki klasemen.

Namun ia menunjukkan bahwa City tidak bisa menjalani satu musim penuh dengan cara yang sama seperti saat mereka bermain melawan Sunderland, seraya menegaskan perlunya tim memiliki kemampuan lebih besar untuk mengendalikan ruang selama periode tertentu dalam pertandingan.

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan yang terus-menerus pada penjagaan individu dan terseret mengejar pemain lawan ke mana-mana dapat meninggalkan ruang-ruang berbahaya, dan hal itu tampak jelas selama pertandingan terakhir.

Ujian Liverpool: Ujian Nyata Pertama Setelah Jeda

Sementara Manchester City merayakan awal musim yang sempurna, sebuah pertemuan kelas berat menantinya usai jeda internasional yang berlangsung selama tiga pekan. Tim akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu 11 Oktober, dalam sebuah pertemuan yang akan memberi Maresca ujian baru atas kemampuan timnya menghadapi laga-laga besar dan tekanan yang berkelanjutan.

Jika pertandingan melawan Sunderland telah mengungkap kekuatan serang besar yang dimiliki City, maka pertemuan melawan Liverpool akan menjadi kesempatan untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya mengendalikan jalannya permainan saat menghadapi lawan yang kuat dan terorganisasi.

Di antara sisi positif dan peringatan, Manchester City bisa menatap jeda internasional dalam posisi yang kuat di klasemen, setelah memanfaatkan tersandungnya Arsenal dengan sebaik-baiknya.

Sungguh 24 jam yang sempurna dalam segala ukuran: Arsenal tumbang, City menang, lini serangnya terus bersinar, Haaland menambahkan korban baru ke dalam daftarnya, dan Maresca meraih awal yang bersejarah.

Namun pesan terpenting yang keluar dari Stadion Etihad mungkin berbeda: puncak klasemen telah diraih, tetapi mempertahankannya membutuhkan kendali yang lebih besar, ketangguhan defensif yang lebih tinggi, serta kemampuan mengelola pertandingan-pertandingan sulit tanpa membiarkan lawan kembali ke dalam permainan.

Demikianlah, Manchester City berangkat menuju jeda dalam keadaan berada di puncak, namun ia sangat menyadari bahwa ujian sesungguhnya menantinya begitu kembali.

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