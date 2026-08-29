Hasil undian babak liga di ajang Liga Champions Eropa musim 2026-2027 memunculkan sejumlah laga berat bagi Barcelona.

Barcelona akan menjalani dua duel kelas berat pada babak liga menghadapi Manchester City dan Paris Saint-Germain.

Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA", pada hari Sabtu ini, mengungkap jadwal pertandingan, di mana Barcelona akan memulai perjalanannya dengan laga mudah di kandangnya melawan Feyenoord.

Berikut jadwal lengkap pertandingan Barcelona pada babak liga:

9 September

Barcelona × Feyenoord — (Spotify Camp Nou).

13 Oktober

Galatasaray × Barcelona — (tandang).

20 Oktober

Paris Saint-Germain × Barcelona — (tandang).

3 November

Barcelona × Aston Villa — (Spotify Camp Nou).

25 November

Sabah Azerbaijan × Barcelona — (tandang).

8 Desember

Barcelona × Manchester City — (Spotify Camp Nou).

20 Januari

Sporting Lisbon × Barcelona — (tandang).

27 Januari

Barcelona × Como — (Spotify Camp Nou).

Undian ini merupakan bagian dari sistem baru Liga Champions Eropa, yang menghadirkan 36 tim dalam satu babak liga, di mana setiap tim menjalani 8 pertandingan menghadapi 8 lawan berbeda, dengan dua pertandingan dari setiap pot, satu di kandang dan satu lagi di tandang.

Delapan tim yang menempati peringkat teratas lolos langsung ke babak 16 besar, sementara tim-tim yang berada di peringkat kesembilan hingga kedua puluh empat menjalani babak play-off dengan sistem kandang dan tandang untuk memperebutkan tempat yang tersisa di babak 16 besar, sedangkan tim-tim dari peringkat ke-25 hingga terbawah tersingkir dari turnamen tanpa berpindah ke Liga Europa.



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