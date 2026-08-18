Awal yang menjanjikan: Bagaimana Ouazzane merespons dengan kuat penolakan Real Madrid?

Pemain Maroko Abdellah Ouazane menempatkan dirinya sebagai bintang menonjol bersama Ajax, setelah tampil gemilang dalam hasil imbang 2-2 melawan Heerenveen, hanya beberapa bulan setelah Real Madrid menolak untuk mendatangkannya usai menjalani pemeriksaan medis.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Abdellah Ouazane yang berusia 17 tahun sangat dekat untuk pindah ke Real Madrid pada musim panas 2025, sebelum kesepakatan itu tiba-tiba gagal karena pemeriksaan medis, hingga ia kemudian kembali ke Ajax dan mulai menarik perhatian bersama tim utama.

Ajax, yang dipimpin oleh Michel Sanchez dan Marc-Andre ter Stegen, pekan ini bermain imbang 2-2 melawan Heerenveen, dalam pekan kedua Liga Belanda, di Stadion Johan Cruyff Arena.

Pemain terbaik tim Belanda itu adalah Abdellah Ouazane, pemain Maroko yang sangat dekat untuk menjalani petualangan di La Liga pada musim lalu.

Real Madrid memenangkan perlombaan untuk mendapatkan jasa sang pemain pada musim panas 2025, setelah ia berada dalam pantauan sejumlah klub, di antaranya Barcelona dan Paris Saint-Germain, selama beberapa bulan, di mana klub Ibu Kota Spanyol itu meneken kontrak dengan sang pemain saat ia berusia 16 tahun, sebagai salah satu bakat masa depan sepak bola dunia.

Tampaknya kesepakatan itu sudah pasti, setelah tercapai kesepakatan awal, dan sang pemain terbang ke Madrid untuk menuntaskan kontraknya dengan Real Madrid.

Klub Ibu Kota Spanyol itu menunjukkan kekaguman besar terhadap bakat Maroko tersebut, yang beberapa bulan sebelumnya dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Afrika U-17.

Real Madrid sebelumnya menawarkan kepada Ouazane untuk tetap bertahan selama beberapa bulan bersama tim muda, seraya memberinya kesempatan untuk bermain bersama tim Real Madrid Castilla, dan klub juga telah menyepakati untuk merekrut saudaranya, Zakaria, guna bergabung dengan Real Madrid "C".

Namun kesepakatan untuk merekrut Abdellah Ouazane runtuh dalam hitungan beberapa jam, setelah Real Madrid memberi tahu sang pemain bahwa ia secara tiba-tiba tidak lolos pemeriksaan medis. Mengingat kerahasiaan pemeriksaan medis, klub hanya menyebutkan adanya masalah yang membuat penyelesaian kesepakatan itu tidak mungkin.

Sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain menegaskan bahwa Ouazane menyerahkan laporan medis dari luar klub yang memastikan bahwa ia dalam kondisi kesehatan yang ideal untuk bermain sepak bola di level profesional, namun demikian, Abdellah tidak bergabung dengan Real Madrid, dan beberapa hari kemudian laporan dari Belanda mengumumkan kembalinya sang pemain ke Ajax.

Ajax mengumumkan bahwa sang pemain layak untuk bermain sepak bola setelah menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan di dalam klub, hingga ia meneken kontrak selama tiga musim, yang merupakan durasi maksimum yang diizinkan oleh regulasi karena usianya pada saat itu.

Pemain muda itu berkata kepada surat kabar Belanda "De Telegraaf" selama masa persiapan musim ini, berbicara tentang apa yang terjadi di Madrid: "Saya mendapatkan kekuatan dari hal itu. Kembali ke Ajax adalah pilihan terbaik bagi saya. Saya sangat bahagia dan ingin membuktikan kembali alasan mengapa orang-orang menganggap saya berbakat. Saya ingin menjadi pria sejati di dunia olahraga."

Ia menambahkan: "Saya sangat bahagia. Saya rasa saya pantas mendapatkannya berkat kemampuan saya di atas lapangan. Pembicaraan tentang saya dan Ajax kembali muncul, dan pembicaraan tentang hal itu menjadi berkurang. Dari sinilah saya mulai bekerja untuk beralih ke sepak bola tingkat senior. Segala sesuatu datang pada waktunya, begitulah saya dibesarkan di rumah."

Ouazane sebelumnya menjauh dari sorotan selama musim lalu, di mana ia bermain bersama tim cadangan dan tim muda di Liga Champions Muda Eropa.

Sang pemain menjalani total 29 pertandingan, mencetak 6 gol dan memberikan 9 assist di dalamnya.

Michel Sanchez memberi sang pemain kesempatan bersama tim utama selama masa persiapan musim ini, hingga Ouazane mulai memanfaatkan peluang itu dan membuktikan kemampuannya.

Ouazane mencetak assist dari bangku cadangan pada babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa melawan Vojvodina dari Serbia, sebelum kembali ke garis depan dengan kuat melalui penampilannya di liga.

Pemain Maroko itu melanjutkan penampilan gemilangnya melawan Heerenveen, setelah mencetak gol kedua Ajax pada hari Minggu dengan tembakan keras dari tepi kotak penalti, mengingatkan semua orang akan alasan-alasan yang mendorong klub-klub besar berusaha untuk merekrutnya.